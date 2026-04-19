Triste spectacle pour ouvrir l'après-midi : le nul de Saint-Trond et Gand fait les affaires d'Anderlecht

Triste spectacle pour ouvrir l'après-midi : le nul de Saint-Trond et Gand fait les affaires d'Anderlecht
Photo: © photonews

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La Gantoise et Saint-Trond ont partagé (0-0). Une rencontre sans grand frisson, qui laisse les deux équipes sur leur faim.

Après la victoire d'Anderlecht à Malines, Saint-Trond et La Gantoise avaient à coeur de se relever de leur défaite du week-end dernier pour respectivement distancer les Mauves et revenir sur eux au classement. Mais la rencontre s'est jouée en mode Playoffs, avec peu de risques pris.

Les deux équipes pensaient d'abord à assurer leurs arrières avant d'aller porter le danger. Résultat : une première mi-temps soporifique, avec Saint-Trond légèrement plus souvent au ballon, même si le seul arrêt du premier acte était pour Leo Kokubo.

Max Dean pense faire la différence, en vain

Les spectateurs ont toutefois eu un peu plus d'occasions à se mettre sous la dent après l'heure de jeu. Après une belle parade de Davy Roef devant Ilias Sebaoui, La Gantoise a finalement fait trembler les filets via Max Dean, mais son but a été annulé pour un hors-jeu d'Ibrahima Cissé au départ de l'action.

Une action qui a incité les Buffalos à s'enhardir : Saint-Trond a connu quelques difficultés à l'entame du dernier quart d'heure, avec quelques ballons chauds détournés par Kokubo. Mais les visiteurs étaient toujours dans le coup et se sont d'ailleurs forgés une belle dernière occasion, sauvée par Roef devant Oumar Diouf.

Lire aussi… Les supporters de Gand se retournent contre Wilfried Kanga : "On va en discuter en interne"
Le 0-0 en guise de score final est logique mais n'arrange aucune des deux équipes : Saint-Trond voit l'écart avec Anderlecht baisser à deux points, Gand est désormais à trois unités du Sporting.

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