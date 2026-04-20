La tension monte : le RWDM saisit la justice et reçoit de soutien

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le RWDM ne compte pas accepter sa relégation sans réagir et a décidé de saisir la justice. Le club bruxellois a introduit une procédure en référé contre le quota réservé aux équipes U23 en Challenger Pro League.

Bien que le RWDM ait terminé treizième au classement, le club doit tout de même être relégué en Première Nationale. En cause : le format actuel de la compétition, qui protège les équipes espoirs de la relégation.

Cette saison, trois équipes U23 ont même terminé derrière le RWDM, tout en étant maintenues dans la division. Une situation qui suscite une vive frustration à Molenbeek, où ce système est jugé profondément injuste.

Le RWDM Brussels veut éviter la relégation via une procédure en référé

Le club n’est d’ailleurs pas seul dans ce combat et affirme bénéficier du soutien d’autres formations de deuxième division. Ensemble, elles espèrent obtenir, par voie judiciaire, une modification ou une révision du règlement.

Dans le même temps, les inquiétudes autour du club restent importantes. Le RWDM reconnaît lui-même qu’il pourrait ne pas satisfaire à toutes les conditions de licence en raison de l’incertitude actuelle entourant une éventuelle reprise.



En raison de ces difficultés financières persistantes, l’avenir du club demeure donc très incertain, tant sur le plan sportif que structurel.