🎥 Gift Orban s'est battu en pleine rue avec un supporter après la défaite de son équipe

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Gift Orban a été impliqué dans une vive altercation avec un supporter après la défaite de l'Hellas Vérone face à l'AC Milan (0-1).

Gift Orban a quitté le Stadio Bentegodi avec une frustration visible. Cette rencontre, au cours de laquelle Adrien Rabiot a inscrit l’unique but du match, a manifestement laissé des traces chez l’attaquant.

Selon plusieurs témoins, l’incident aurait d’abord débuté de manière relativement anodine. Orban aurait dans un premier temps refusé de poser pour une photo avec un supporter, ce qui a déjà créé une certaine tension. Mais la situation aurait réellement dégénéré lorsqu’un autre fan a frappé sur sa voiture.

Ce geste aurait été celui de trop pour l’attaquant. Gift Orban est alors sorti de son véhicule pour faire face au supporter, avant qu’un vif échange verbal n’éclate. La discussion a finalement dérapé et s’est transformée en altercation physique, filmée par plusieurs personnes présentes sur place.

Gift Orban s’est disputé avec un supporter de l’Hellas Vérone

Les images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et ont également attiré l’attention des autorités italiennes. La Digos, unité spéciale de la police chargée du maintien de l’ordre autour des événements sportifs, a depuis ouvert une enquête sur les faits.

Le club a lui aussi réagi. Dans un communiqué officiel, l’Hellas Vérone a indiqué prendre ses distances avec toute forme de violence et a précisé que l’affaire ferait l’objet d’une analyse en interne.

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