Les supporters de Gand se retournent contre Wilfried Kanga : "On va en discuter en interne"

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Photo: © photonews

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La Gantoise a livré une prestation très effacée contre Saint-Trond. Wilfried Kanga n'est pas en confiance, et ce ne sont pas les supporters qui vont l'y aider.

Au Standard comme maintenant à La Gantoise, Wilfried Kanga fait le sale boulot en attaque, gagnant bon nombre de duels en étant souvent isolé. Il a en outre déjà inscrit onze buts cette saison et est d'ailleurs le meilleur buteur des Buffalos. Mais aujourd'hui, il n'a pratiquement pas existé face à Shogo Tanigushi.

Après ses occasions manquées du week-end dernier contre Anderlecht, c'est un nouveau match sans pour lui. La grosse salve d'applaudissements au moment de son remplacement s'expliquait évidemment aussi par l'entrée du jeune Ibrahima Cissé, mais elle avait également - au moins en partie - une dimension dirigée contre Kanga. 

"Il y a eu des critiques des supporters envers Kanga, surtout au moment du changement. C'est dur pour lui, même s'il est là avec ses onze buts. On ne va pas lui faire un cadeau comme ça, ce n'est pas bon pour lui", a avancé Gilles De Bilde sur DAZN.

Pas encore de première victoire pour Gand, Kanga en bouc émissaire ?

Rik De Mil l'a aussi constaté avec regret : "Wilfried ? On va en parler en interne. Il travaille énormément pendant la semaine, il est toujours là pour tout le monde, il prend des joueurs comme Cissé sous son aile".

Lire aussi… Triste spectacle pour ouvrir l'après-midi : le nul de Saint-Trond et Gand fait les affaires d'Anderlecht
"On doit vraiment en discuter, parce qu'il donne tout. Il y a clairement des choses qu'il doit mieux faire, mais vu le travail qu'il fournit pour l'équipe, on doit le soutenir. J'espère en tout cas que c'est la dernière fois que les supporters se retournent contre l'un de leurs propres joueurs", conclut De Mil, la mine sombre.

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