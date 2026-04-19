Une défaite sans conséquence : la RAAL s'incline face à Zulte Waregem mais reste en D1A

Zulte Waregem était sauvé, La Louvière l'a rejoint après la défaite de Dender. Libérés de la pression, les deux promus pouvaient jouer sans calcul.

Dender a lourdement chuté à domicile face au Cercle de Bruges 1-4. Cette défaite condamne le club aux barrages, mais elle fait un heureux : La Louvière, officiellement sauvé en Jupiler Pro League.

Un but d'Aké pour Zulte Waregem

Dans ce duel entre promus, disputé dimanche soir en même temps que le choc entre l'Union et Bruges, il n'y avait pas d'enjeu. Pourtant, les deux équipes avaient à cœur de l'emporter pour l'honneur.

Le match ? Il a été marqué par de nombreux duels. On n'a pas vu du grand football sur la pelouse des Loups, mais l'engagement physique était présent des deux côtés...

Zulte Waregem s'impose à La Louvière

C'est Marley Aké qui a ouvert le score pour les visiteurs à la demi-heure de jeu. La Louvière a tenté de réagir pour arracher un résultat, mais la tâche s'est avérée compliquée.



Il n'y a plus eu de but avant la pause, ni après, à part une tentative de Fall. La Louvière a bien réclamé un penalty, sans succès. La Louvière a réclamé un penalty sans l'obtenir. Zulte Waregem reprend la tête des Relegation Play-Offs en battant 0-2 la RAAL.