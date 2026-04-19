Edward Still sonné par un ancien international anglais : "Le plus décevant, c'est le manque de réaction"

Edward Still a enchaîné une deuxième défaite de suite sur le banc de Watford. Voici sa réaction après le 0-2 encaissé face à Sheffield United.

Avec des joueurs comme Patrick Bamford et Danny Ings dans ses rangs, Sheffield United reste une équipe redoutée de Championship. C'est d'ailleurs le premier cité qui a plié la rencontre face à Watford avec deux buts en dix minutes dans le quatrième quart d'heure

"Ce fut une après-midi très difficile. Elle s'est déroulée en trois temps. Durant les 10 à 15 premières minutes, nous avons eu des occasions pour mettre le pied sur le ballon, nous aurions dû un peu plus prendre les choses en main", commence Edward Still sur le site de Watford.

Les Hornets treizièmes de Championship

"Leur dispositif nous a causé quelques soucis, car il était un peu différente de ce qu'ils faisaient auparavant. Mais ensuite, nous nous sommes très bien adaptés et la dernière demi-heure de la première mi-temps s'est bien passée. Ils ne se créaient pas beaucoup d'occasions et nous avons eu une très bonne opportunité avant la mi-temps", poursuit-il.

Mais Patrick Bamford a changé la donne avec son doublé : "Notre comportement sur le début d'action qui amène le 0-1 n'était pas suffisant. On ne les empêche pas de relancer proprement après avoir perdu le ballon, on ne parvient pas à stopper l'action au milieu de terrain. Mais ce qui est le plus décevant, c'est le manque de réaction après leur second but, on aurait aimé voir une réaction plus marquée".



Avec cette défaite, Watford est désormais à 12 points du top 6 : "Je ne vais accuser personne, critiquer ou pointer du doigt qui que ce soit. Tout le monde a commis des erreurs lors de cette défaite. Il est important, dans des moments comme celui-ci, que tout le monde se rassemble - staff comme joueurs - nous devons nous réunir et réagir collectivement à cela", conclut Edward Still.