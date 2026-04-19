Edward Still sonné par un ancien international anglais : "Le plus décevant, c'est le manque de réaction"

Edward Still sonné par un ancien international anglais : "Le plus décevant, c'est le manque de réaction"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Edward Still a enchaîné une deuxième défaite de suite sur le banc de Watford. Voici sa réaction après le 0-2 encaissé face à Sheffield United.

Avec des joueurs comme Patrick Bamford et Danny Ings dans ses rangs, Sheffield United reste une équipe redoutée de Championship. C'est d'ailleurs le premier cité qui a plié la rencontre face à Watford avec deux buts en dix minutes dans le quatrième quart d'heure

"Ce fut une après-midi très difficile. Elle s'est déroulée en trois temps. Durant les 10 à 15 premières minutes, nous avons eu des occasions pour mettre le pied sur le ballon, nous aurions dû un peu plus prendre les choses en main", commence Edward Still sur le site de Watford.

Les Hornets treizièmes de Championship

"Leur dispositif nous a causé quelques soucis, car il était un peu différente de ce qu'ils faisaient auparavant. Mais ensuite, nous nous sommes très bien adaptés et la dernière demi-heure de la première mi-temps s'est bien passée. Ils ne se créaient pas beaucoup d'occasions et nous avons eu une très bonne opportunité avant la mi-temps", poursuit-il.

Mais Patrick Bamford a changé la donne avec son doublé : "Notre comportement sur le début d'action qui amène le 0-1 n'était pas suffisant. On ne les empêche pas de relancer proprement après avoir perdu le ballon, on ne parvient pas à stopper l'action au milieu de terrain. Mais ce qui est le plus décevant, c'est le manque de réaction après leur second but, on aurait aimé voir une réaction plus marquée".


Avec cette défaite, Watford est désormais à 12 points du top 6 : "Je ne vais accuser personne, critiquer ou pointer du doigt qui que ce soit. Tout le monde a commis des erreurs lors de cette défaite. Il est important, dans des moments comme celui-ci, que tout le monde se rassemble - staff comme joueurs - nous devons nous réunir et réagir collectivement à cela", conclut Edward Still.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Sheffield United
Watford
Edward Still

Plus de news

Vanaken sur le banc, Zeneli aussi : suivez Union - Club de Bruges en Direct Commenté Live

Vanaken sur le banc, Zeneli aussi : suivez Union - Club de Bruges en Direct Commenté

17:55
Les supporters de Gand se retournent contre Wilfried Kanga : "On va en discuter en interne"

Les supporters de Gand se retournent contre Wilfried Kanga : "On va en discuter en interne"

18:00
Anderlecht n'a pas encore totalement abandonné la deuxième place : "Si on veut finir le plus haut possible..."

Anderlecht n'a pas encore totalement abandonné la deuxième place : "Si on veut finir le plus haut possible..."

17:30
Le chaos autour du Tondreau : le choc entre Mons et Virton dégénère, les supporters de l'Excel attaqués

Le chaos autour du Tondreau : le choc entre Mons et Virton dégénère, les supporters de l'Excel attaqués

17:00
🎥 Il va tout donner pour convaincre Garcia : 6 buts en 5 matchs pour Hugo Cuypers !

🎥 Il va tout donner pour convaincre Garcia : 6 buts en 5 matchs pour Hugo Cuypers !

16:00
Triste spectacle pour ouvrir l'après-midi : le nul de Saint-Trond et Gand fait les affaires d'Anderlecht

Triste spectacle pour ouvrir l'après-midi : le nul de Saint-Trond et Gand fait les affaires d'Anderlecht

15:27
Leoni décisif, la délivrance pour Reims : "Quand vous êtes dans une période un peu plus compliquée..."

Leoni décisif, la délivrance pour Reims : "Quand vous êtes dans une période un peu plus compliquée..."

15:00
Le Standard savoure : "Charleroi a eu des temps forts, mais sans être vraiment dangereux"

Le Standard savoure : "Charleroi a eu des temps forts, mais sans être vraiment dangereux"

14:30
Le match le plus important de sa carrière ? Un ancien flop d'Anderlecht sort le grand jeu après un auto-but

Le match le plus important de sa carrière ? Un ancien flop d'Anderlecht sort le grand jeu après un auto-but

14:00
Charleroi n'a pas apprécié les célébrations du Standard : "Il y a eu des insultes"

Charleroi n'a pas apprécié les célébrations du Standard : "Il y a eu des insultes"

13:40
6
Le reverra-t-on encore cette saison ? On en sait plus sur la blessure de Mario Stroeykens

Le reverra-t-on encore cette saison ? On en sait plus sur la blessure de Mario Stroeykens

13:20
1
"L'opinion publique est de plus en plus sévère avec l'Union"

"L'opinion publique est de plus en plus sévère avec l'Union"

13:00
1
🎥 Peluche zébrée écrasée, réponse à Guiagon : quand Marco Ilaimaharitra nargue encore un peu plus Charleroi

🎥 Peluche zébrée écrasée, réponse à Guiagon : quand Marco Ilaimaharitra nargue encore un peu plus Charleroi

12:40
2
Van de Perre et Zeneli de retour : les compos probables d'Union - Club de Bruges

Van de Perre et Zeneli de retour : les compos probables d'Union - Club de Bruges

12:00
Senne Lammens a eu énormément de chance avec Manchester United, qui s'en sort bien

Senne Lammens a eu énormément de chance avec Manchester United, qui s'en sort bien

12:20
"L'ombre de lui-même" : Kevin De Bruyne pas épargné par la presse italienne

"L'ombre de lui-même" : Kevin De Bruyne pas épargné par la presse italienne

11:40
Thorgan Hazard a fait les frais de la nouvelle entame ratée d'Anderlecht : "Un choix tactique"

Thorgan Hazard a fait les frais de la nouvelle entame ratée d'Anderlecht : "Un choix tactique"

11:20
3
Un célèbre consultant voit la Belgique éliminée... par les USA à la Coupe du Monde

Un célèbre consultant voit la Belgique éliminée... par les USA à la Coupe du Monde

11:00
3
Un jeune talent du RSC Anderlecht serait proche de signer son premier contrat professionnel

Un jeune talent du RSC Anderlecht serait proche de signer son premier contrat professionnel

10:30
Un visiteur très spécial pour Nathan Saliba, et une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

Un visiteur très spécial pour Nathan Saliba, et une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

10:00
Une implication réelle : N'golo Kanté a passé un coup de fil aux joueurs de Virton !

Une implication réelle : N'golo Kanté a passé un coup de fil aux joueurs de Virton !

09:30
Matthieu Epolo a presque initié une bagarre générale au Mambourg : "Charleroi a mis de l'huile sur le feu"

Matthieu Epolo a presque initié une bagarre générale au Mambourg : "Charleroi a mis de l'huile sur le feu"

09:00
8
Terrible nouvelle pour le Bayern : Vincent Kompany perd un cadre avant le PSG

Terrible nouvelle pour le Bayern : Vincent Kompany perd un cadre avant le PSG

08:40
Charleroi abattu après le choc wallon : "Quand on voit qu'on a 1,7 but attendu contre 0,5 pour le Standard..."

Charleroi abattu après le choc wallon : "Quand on voit qu'on a 1,7 but attendu contre 0,5 pour le Standard..."

08:00
3
Bertaccini a encore sauvé un Anderlecht à deux visages : "Je ne sais pas comment il gère ça"

Bertaccini a encore sauvé un Anderlecht à deux visages : "Je ne sais pas comment il gère ça"

08:20
1
"Il a été formidable" : Senne Lammens écoeure Chelsea et sauve Manchester United

"Il a été formidable" : Senne Lammens écoeure Chelsea et sauve Manchester United

07:30
1
Quelle ambition pour le RFC Liège au tour final ? "On peut penser que Lommel est plus facile, mais..." Interview

Quelle ambition pour le RFC Liège au tour final ? "On peut penser que Lommel est plus facile, mais..."

07:00
"Il a le niveau de la D1, sans discussion" : Stijnen est catégorique

"Il a le niveau de la D1, sans discussion" : Stijnen est catégorique

06:30
La dernière demi-heure aura (encore) suffi : Cvetkovic et Bertaccini réveillent Anderlecht à Malines

La dernière demi-heure aura (encore) suffi : Cvetkovic et Bertaccini réveillent Anderlecht à Malines

22:51
D1 ACFF : Virton surprend Mons et relance totalement la course au titre

D1 ACFF : Virton surprend Mons et relance totalement la course au titre

23:00
Trois points, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour le Standard : "Un niveau de jeu pas aussi satisfaisant"

Trois points, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour le Standard : "Un niveau de jeu pas aussi satisfaisant"

22:30
2
"Dans ce genre de situation..." : Felice Mazzu hausse le ton après la défaite d'OHL

"Dans ce genre de situation..." : Felice Mazzu hausse le ton après la défaite d'OHL

22:40
Genk renverse Westerlo et s'installe en tête des Europe Play-Offs

Genk renverse Westerlo et s'installe en tête des Europe Play-Offs

22:15
Anderlecht retient son souffle: un cadre sort sur blessure avant la finale de Coupe de Belgique

Anderlecht retient son souffle: un cadre sort sur blessure avant la finale de Coupe de Belgique

22:00
2
Le RWDM Brussels contre-attaque : le club bruxellois refuse de descendre et se défend

Le RWDM Brussels contre-attaque : le club bruxellois refuse de descendre et se défend

21:40
1
Kevin De Bruyne sacrifié, défense à la dérive : le calvaire de Naples contre la Lazio

Kevin De Bruyne sacrifié, défense à la dérive : le calvaire de Naples contre la Lazio

21:20

Plus de news

Les plus populaires

The Championship

 Journée 43
Blackburn Blackburn 1-1 Coventry City Coventry City
Derby County Derby County 1-0 Oxford Utd Oxford Utd
Millwall Millwall 2-0 QPR QPR
Portsmouth Portsmouth 1-0 Leicester City Leicester City
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1-1 Charlton Athletic Charlton Athletic
Swansea Swansea 1-2 Southampton Southampton
Watford Watford 0-2 Sheffield United Sheffield United
Bristol City Bristol City 2-4 Norwich City Norwich City
Wrexham Wrexham 2-0 Stoke City Stoke City
Hull City Hull City 1-1 Birmingham City Birmingham City
Preston North End Preston North End 0-2 West Bromwich West Bromwich
Ipswich Town Ipswich Town 2-2 Middlesbrough Middlesbrough
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved