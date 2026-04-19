🎥 Rudi Garcia va aimer : Julien Duranville marque un joli but avec Bâle

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Arrivé en janvier à Bâle, Julien Duranville commence à se faire une place en Suisse et s'est illustré ce week-end en inscrivant un but.

Après une période compliquée au Borussia Dortmund, le club allemand avait décidé de prêter Julien Duranville. L'ailier belge a rejoint Bâle jusqu'à la fin de la saison.

En Suisse, Duranville a joué onze matchs, marqué deux buts et délivré une passe décisive. Samedi soir, c'est lui qui a inscrit le seul but de Bâle face à Thoune, rencontre perdue 3-1.

But de Julien Duranville aujourd’hui contre le leader du championnat suisse Thun.



Ça va lui faire du bien, tant mieux. pic.twitter.com/uVmM6xIL54 — Nils (@NilsStrpn) April 18, 2026

Ce n'est pas une surprise, Thoune survole le championnat avec 74 points, soit 14 de plus que leur dauphin, Saint-Gall. Ce sont les grands favoris pour le titre lors des Play-Offs.

Les Play-Offs en Suisse

Bâle est quasiment assuré de participer à ces Play-Offs. Le club de Julien Duranville occupe la quatrième place avec 53 points. Les meilleures équipes s'affronteront dans cette mini-compétition pour décrocher le trophée.





Sept millions d'euros

Pour cette dernière ligne droite, Bâle compte sur le talent de Duranville. La valeur marchande de l'attaquant de 19 ans est estimée à environ sept millions d’euros selon Transfermarkt.