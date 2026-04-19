Un ancien du RFC Liège vers le Standard ? "Ce club aura toujours une place dans mon cœur"

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Photo: © photonews

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Benoît Nyssen va quitter Zulte Waregem à l'issue de la saison. Le Liégeois a bien grandi au Essevee mais relèvera de nouveaux challenges.

Comme le confirme Benoît Nyssen à La Dernière Heure, il vit ses derniers matchs comme joueur de Zulte Waregem. Il s'était pourtant érigé comme un titulaire régulier, après avoir déjà aidé le club à remonter parmi l'élite grâce à ses 8 assists en D1B.

"On a attendu le plus longtemps possible la décision du club. De notre côté, on savait qu'il y avait un petit souci contractuel qui aurait pu nous permettre de partir autrement, mais ce n'était pas du tout l'idée", explique-t-il.

"Je respecte trop Zulte Waregem pour en arriver là. Et je pense que le respect est réciproque. On ne voulait pas entrer dans un conflit.  À partir du moment où le club est allé dans notre sens, c'était plus simple pour tout le monde de se quitter en bons termes. À 28 ans, il y a aussi une réalité sportive et financière", poursuit Nyssen.

Une affaire à saisir cet été ?

Le latéral sait qu'une carrière n'est pas éternelle et qu'il faut savoir saisir les opportunités : "Quand je suis arrivé, j'avais signé un contrat en lien avec le joueur que j'étais à l'époque, c'est-à-dire de D2. Mais ma situation a évolué, j'ai une année de titulaire en D1 derrière moi".

"Être libre à mon âge, c'est rare dans une carrière. Ce sont des opportunités qui peuvent tout changer. Aujourd'hui, dans le football, le fait qu'un club ne doive pas payer de transfert peut débloquer beaucoup de choses, surtout pour un joueur de mon âge. C'était ça, l'objectif", poursuit-il.

De quoi lui ouvrir la porte d'un retour au Standard ? Benoît Nyssen a relancé sa carrière au RFC Liège et sera à jamais reconnaissant aux Sang et Marine, mais a été formé chez les Rouches jusqu'à ses 16 ans : "Ce club aura toujours une place dans mon cœur", conclut-il, laissant ainsi la porte entrouverte.

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