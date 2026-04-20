OFFICIEL : un club de Challenger Pro League se sépare de son entraîneur

Jamath Shoffner n'est plus l'entraîneur du Lierse. Le club a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux dimanche soir.

Jamath Shoffner était arrivé au Lierse en décembre 2024. Il compte un total de 47 matchs à la tête du club anversois. La saison des Lierrois s'est terminée vendredi soir par un partage contre Lokeren (1-1).

Le Lierse termine 10e de Challenger Pro League. Il n'y aura donc pas de tour final au programme pour le club et la saison est donc déjà terminée.

Le communiqué du Lierse

"Le Lierse a décidé de mettre fin au contrat en cours de son T1, Jamath Shoffner. En vue de la préparation de la nouvelle saison, le club entame la recherche d’un nouvel entraîneur principal", écrit la formation.

"Nous remercions Jamath pour son engagement et son professionnalisme, et nous lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite de sa carrière."

Le coach s'est exprimé sur son départ : "Ce fut un honneur d’entraîner un club comme le Lierse. Je tiens à remercier tout le monde : les supporters, les joueurs, les employés, les bénévoles et la direction. Je souhaite au club beaucoup de succès pour l’avenir."



