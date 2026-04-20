Romelu Lukaku va bientôt rencontrer la direction de Naples, mais... la décision semble déjà prise

Romelu Lukaku va bientôt rencontrer la direction de Naples, mais... la décision semble déjà prise
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Romelu Lukaku a fait son retour en Italie après une longue période de revalidation en Belgique. L'attaquant a été aperçu dimanche soir à l'aéroport de Zaventem avant d'atterrir quelques heures plus tard à Naples, où il a quitté les lieux sans faire le moindre commentaire.

Son retour intervient après plusieurs semaines de tensions avec le SSC Naples. Le club souhaitait que Romelu Lukaku poursuive sa revalidation en Italie, mais l’attaquant a choisi de rester en Belgique pour travailler sur sa condition physique.

Une décision qui est mal passée du côté napolitain. En interne, la frustration a grandi, notamment parce que le club estimait ne plus avoir suffisamment de contrôle sur son processus de récupération. La relation entre le joueur et son club s’en est donc retrouvée fortement fragilisée.

Romelu Lukaku n’a plus qu’un objectif : être prêt pour la Coupe du monde

Une réunion cruciale avec Antonio Conte et la direction du club est prévue dans les prochaines heures. Selon plusieurs sources italiennes, Romelu Lukaku devrait y apprendre qu’il sera écarté du groupe pour une durée indéterminée, précisément en raison de son refus de revenir.

De son côté, le Diable Rouge semble assumer pleinement son choix. Il est convaincu que cette approche était nécessaire pour retrouver l’intégralité de ses moyens, surtout en vue des objectifs qui l’attendent.

Lire aussi… À peine arrivé à Naples, Romelu Lukaku retourne déjà en Belgique
Et ceux-ci ne concernent pas seulement Naples, mais aussi l’équipe nationale. Romelu Lukaku veut absolument arriver en pleine possession de ses moyens pour la Coupe du monde et ne semble vouloir prendre aucun risque, même si cela met, pour l’instant, sa situation en club sous pression.

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