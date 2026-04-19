🎥 Il va tout donner pour convaincre Garcia : 6 buts en 5 matchs pour Hugo Cuypers !

Hugo Cuypers est de retour d'une légère blessure, et a immédiatement fêté cela avec deux nouveaux buts.

Il y a quelques semaines, Hugo Cuypers (29 ans) faisait le point sur ses chances d'aller à la Coupe du Monde 2026. S'il était réaliste, bien conscient qu'intégrer le groupe en dernière minute était une occurrence très rare, l'attaquant du Chicago Fire pointait un élément intéressant : il faisait, cette fois, partie de la présélection de Rudi Garcia, pour la première fois.

Car il faut dire que Cuypers empile les buts comme à la parade. L'ancien attaquant du KV Malines et de La Gantoise en était à 4 buts en 4 matchs avant une petite blessure subie au début du mois. De retour, il a immédiatement fêté ça... avec un doublé.

Hugo Cuypers peut-il convaincre Rudi Garcia ?

Face au FC Cincinnati de Kevin Denkey (absent), Cuypers a inscrit deux des trois buts de son équipe lors d'un 3-3 spectaculaire. Le troisième but de Chicago a été inscrit sur penalty par un certain Philipp Zinckernagel (ex-Standard, ex-Bruges).

Cela fait donc 6 buts en 5 matchs de MLS cette saison pour Hugo Cuypers : il n'est qu'à une longueur de Lionel Messi au classement des buteurs, mais l'Argentin a disputé 7 rencontres. De sacrées statistiques. Suffiront-elles pour convaincre Garcia ?

La situation de Romelu Lukaku, les doutes qui entourent Loïs Openda et le fait que Lucas Stassin n'évolue "qu'en" Ligue 2, et n'ait pas forcément marqué énormément de points lors de sa première sélection, permettent en tout cas d'y croire... ne serait-ce qu'un tout petit peu.