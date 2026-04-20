Grand changement dans le football : la nouvelle règle du hors-jeu appliquée pour la première fois

Le football continue d'évoluer : une nouvelle règle du hors-jeu est testée dans le championnat canadien.

Les HFX Wanderers et le Pacific FC se sont quittés sur un partage 2-2 samedi soir dans le championnat canadien. Le Pacific FC a réussi à arracher l'égalisation à la 98e minute grâce à Bul Juach.

Une nouvelle règle pour le hors-jeu

Pourtant, l'événement marquant de la soirée n'était pas ce but à la fin du match. Alejandro Díaz a ouvert le score pour le Pacific, sans être signalé hors-jeu malgré une position limite.

En réalité, Díaz était clairement derrière le dernier défenseur, mais selon les nouvelles règles testées, ça ne suffit pas. Un joueur n'est signalé hors-jeu que s'il y a un espace visible entre lui et le défenseur.

Une idée d'Arsène Wenger

Cette règle vient d'Arsène Wenger, aujourd'hui impliqué à la FIFA. Pour l'instant, elle est testée au Canada, et son adoption à l'échelle mondiale est incertaine.



Quoi qu'il arrive, ce changement fait beaucoup parler. S'il est validé, il pourrait transformer le jeu et être appliqué dans plusieurs pays, y compris en Belgique dans les prochaines années.