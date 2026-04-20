Grand changement dans le football : la nouvelle règle du hors-jeu appliquée pour la première fois

Muzamel Rahmat Daan Blockx
Muzamel Rahmat et Daan Blockx
| Commentaire
Grand changement dans le football : la nouvelle règle du hors-jeu appliquée pour la première fois
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le football continue d'évoluer : une nouvelle règle du hors-jeu est testée dans le championnat canadien.

Les HFX Wanderers et le Pacific FC se sont quittés sur un partage 2-2 samedi soir dans le championnat canadien. Le Pacific FC a réussi à arracher l'égalisation à la 98e minute grâce à Bul Juach.

Une nouvelle règle pour le hors-jeu

Pourtant, l'événement marquant de la soirée n'était pas ce but à la fin du match. Alejandro Díaz a ouvert le score pour le Pacific, sans être signalé hors-jeu malgré une position limite.

En réalité, Díaz était clairement derrière le dernier défenseur, mais selon les nouvelles règles testées, ça ne suffit pas. Un joueur n'est signalé hors-jeu que s'il y a un espace visible entre lui et le défenseur.

Une idée d'Arsène Wenger

Cette règle vient d'Arsène Wenger, aujourd'hui impliqué à la FIFA. Pour l'instant, elle est testée au Canada, et son adoption à l'échelle mondiale est incertaine.


Quoi qu'il arrive, ce changement fait beaucoup parler. S'il est validé, il pourrait transformer le jeu et être appliqué dans plusieurs pays, y compris en Belgique dans les prochaines années.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
CSL
CSL Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Arsène Wenger

Plus de news

🎥 Gift Orban s'est battu en pleine rue avec un supporter après la défaite de son équipe

🎥 Gift Orban s'est battu en pleine rue avec un supporter après la défaite de son équipe

10:30
"Je ne vois pas les Unionistes s'essouffler" : l'analyse de Philippe Albert après Union SG - Bruges

"Je ne vois pas les Unionistes s'essouffler" : l'analyse de Philippe Albert après Union SG - Bruges

10:00
"Doku a mis Mosquera à sa merci" : la presse anglaise juge la prestation du Diable Rouge contre Arsenal

"Doku a mis Mosquera à sa merci" : la presse anglaise juge la prestation du Diable Rouge contre Arsenal

09:30
OFFICIEL : un club de Challenger Pro League se sépare de son entraîneur

OFFICIEL : un club de Challenger Pro League se sépare de son entraîneur

09:00
"C'est vraiment spécial" : Vincent Kompany réagit à la nomination historique d'une femme au poste de T1

"C'est vraiment spécial" : Vincent Kompany réagit à la nomination historique d'une femme au poste de T1

08:40
"Ce match est à l'image de notre saison" : Sébastien Pocognoli frustré après le partage de l'AS Monaco

"Ce match est à l'image de notre saison" : Sébastien Pocognoli frustré après le partage de l'AS Monaco

08:20
L'entraîneur de l'Allemagne, Julian Nagelsmann, salue le travail de Vincent Kompany : "C'est extraordinaire"

L'entraîneur de l'Allemagne, Julian Nagelsmann, salue le travail de Vincent Kompany : "C'est extraordinaire"

08:00
Maarten Vandevoordt s'installe enfin au RB Leipzig

Maarten Vandevoordt s'installe enfin au RB Leipzig

07:30
Anderlecht hors-jeu : le Club de Bruges fonce sur le successeur de Tresoldi

Anderlecht hors-jeu : le Club de Bruges fonce sur le successeur de Tresoldi

07:00
Cette fois, Ivan Leko a dû se la jouer profil bas : "S'il y avait un match à ne pas perdre..." Réaction

Cette fois, Ivan Leko a dû se la jouer profil bas : "S'il y avait un match à ne pas perdre..."

23:00
2
"L'écart est minime" : l'Union Saint-Gilloise creuse l'écart, mais refuse de s'enflammer

"L'écart est minime" : l'Union Saint-Gilloise creuse l'écart, mais refuse de s'enflammer

23:15
Vincent Kompany en veut déjà plus : le message fort du coach belge après le titre du Bayern

Vincent Kompany en veut déjà plus : le message fort du coach belge après le titre du Bayern

22:40
La clé de la victoire de l'Union ? "Je n'aimerais pas être à la place du coach, mais..." Réaction

La clé de la victoire de l'Union ? "Je n'aimerais pas être à la place du coach, mais..."

22:00
"J'ai pas les mots" : le Club de Bruges lâche des points au pire moment

"J'ai pas les mots" : le Club de Bruges lâche des points au pire moment

22:20
Romelu Lukaku repéré à l'aéroport : nouveau tournant dans le bras de fer avec Naples

Romelu Lukaku repéré à l'aéroport : nouveau tournant dans le bras de fer avec Naples

21:45
Khalaili irrésistible, Rodriguez avec trois poumons : les notes de l'Union contre Bruges

Khalaili irrésistible, Rodriguez avec trois poumons : les notes de l'Union contre Bruges

21:35
Une défaite sans conséquence : la RAAL s'incline face à Zulte Waregem mais reste en D1A

Une défaite sans conséquence : la RAAL s'incline face à Zulte Waregem mais reste en D1A

21:20
Une nouvelle erreur de la VAR ? L'Union a frôlé le pire face au Club de Bruges

Une nouvelle erreur de la VAR ? L'Union a frôlé le pire face au Club de Bruges

21:00
7
Un premier tournant dans la course au titre : Bruges dominé, l'Union fait le trou !

Un premier tournant dans la course au titre : Bruges dominé, l'Union fait le trou !

20:27
🎥 Rudi Garcia va aimer : Julien Duranville marque un joli but avec Bâle

🎥 Rudi Garcia va aimer : Julien Duranville marque un joli but avec Bâle

20:00
Jérémy Doku bat Leandro Trossard : Manchester City fait tomber Arsenal et relance la course au titre

Jérémy Doku bat Leandro Trossard : Manchester City fait tomber Arsenal et relance la course au titre

19:40
L'indétrônable Vincent Kompany : le Bayern écrase tout en Bundesliga et s'offre un 35e sacre

L'indétrônable Vincent Kompany : le Bayern écrase tout en Bundesliga et s'offre un 35e sacre

19:20
La RAAL sort le champagne : Dender envoyé en barrages par le Cercle de Bruges

La RAAL sort le champagne : Dender envoyé en barrages par le Cercle de Bruges

19:00
Vanaken et Tresoldi sur le banc contre l'Union : les explications d'Ivan Leko

Vanaken et Tresoldi sur le banc contre l'Union : les explications d'Ivan Leko

18:15
3
Un ancien du RFC Liège vers le Standard ? "Ce club aura toujours une place dans mon cœur"

Un ancien du RFC Liège vers le Standard ? "Ce club aura toujours une place dans mon cœur"

18:40
Les supporters de Gand se retournent contre Wilfried Kanga : "On va en discuter en interne"

Les supporters de Gand se retournent contre Wilfried Kanga : "On va en discuter en interne"

18:00
Anderlecht n'a pas encore totalement abandonné la deuxième place : "Si on veut finir le plus haut possible..."

Anderlecht n'a pas encore totalement abandonné la deuxième place : "Si on veut finir le plus haut possible..."

17:30
1
Le chaos autour du Tondreau : le choc entre Mons et Virton dégénère, les supporters de l'Excel attaqués

Le chaos autour du Tondreau : le choc entre Mons et Virton dégénère, les supporters de l'Excel attaqués

17:00
Edward Still sonné par un ancien international anglais : "Le plus décevant, c'est le manque de réaction"

Edward Still sonné par un ancien international anglais : "Le plus décevant, c'est le manque de réaction"

16:30
🎥 Il va tout donner pour convaincre Garcia : 6 buts en 5 matchs pour Hugo Cuypers !

🎥 Il va tout donner pour convaincre Garcia : 6 buts en 5 matchs pour Hugo Cuypers !

16:00
Triste spectacle pour ouvrir l'après-midi : le nul de Saint-Trond et Gand fait les affaires d'Anderlecht

Triste spectacle pour ouvrir l'après-midi : le nul de Saint-Trond et Gand fait les affaires d'Anderlecht

15:27
Leoni décisif, la délivrance pour Reims : "Quand vous êtes dans une période un peu plus compliquée..."

Leoni décisif, la délivrance pour Reims : "Quand vous êtes dans une période un peu plus compliquée..."

15:00
Le Standard savoure : "Charleroi a eu des temps forts, mais sans être vraiment dangereux"

Le Standard savoure : "Charleroi a eu des temps forts, mais sans être vraiment dangereux"

14:30
Le match le plus important de sa carrière ? Un ancien flop d'Anderlecht sort le grand jeu après un auto-but

Le match le plus important de sa carrière ? Un ancien flop d'Anderlecht sort le grand jeu après un auto-but

14:00
Charleroi n'a pas apprécié les célébrations du Standard : "Il y a eu des insultes"

Charleroi n'a pas apprécié les célébrations du Standard : "Il y a eu des insultes"

13:40
13
Le reverra-t-on encore cette saison ? On en sait plus sur la blessure de Mario Stroeykens

Le reverra-t-on encore cette saison ? On en sait plus sur la blessure de Mario Stroeykens

13:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 2-1 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 3-2 Ostende Ostende
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Charleroi Charleroi

Play-offs 2

 Journée 10
Union SG Union SG 1-3 SK Beveren SK Beveren
Standard Standard 2-0 Lierse SK Lierse SK
STVV STVV 7-0 KV Malines KV Malines
Roulers Roulers 3-2 Eupen Eupen
Lokeren Lokeren 1-1 KRC Genk KRC Genk
Excel Mouscron Excel Mouscron 0-1 KV Courtrai KV Courtrai

Play-offs 3

 Journée 10
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved