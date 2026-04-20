Anderlecht hors-jeu : le Club de Bruges fonce sur le successeur de Tresoldi

Battu 2-1 à l'Union, Bruges doit bosser sur le terrain mais s'active en coulisses. Le club prépare le prochain mercato pour renforcer son attaque.

Avec Nicolo Tresoldi et Romeo Vermant, le Club de Bruges a des options en attaque. Mais ça sera très difficile de garder Tresoldi vu l'intérêt de nombreux clubs. L'attaquant de 21 ans avait été recruté 7,5 millions d'euros la saison passée.

Le Club de Bruges fonce sur Winsley Boteli

Le club cherche un remplaçant. Winsley Boteli est une piste concrète. Selon le journal allemand BILD, la direction veut avancer rapidement sur ce dossier.

Le Suisse de 19 ans est prêté cette saison par le Borussia Mönchengladbach au FC Sion, où il a fait forte impression. Sa valeur marchande est estimée à environ un million d'euros selon Transfermarkt, soit le double d'il y a un an.

Anderlecht en retrait

Anderlecht était aussi sur le coup, mais il semblerait que ce soit Bruges qui soit en train de gagner la partie. Pour le moment, on ne sait pas combien le Club devra débourser pour le faire venir.



Des gros poissons comme la Juventus et Manchester United le suivent de près. Leur présence pourrait compliquer les négociations. On devrait en savoir plus très prochainement.