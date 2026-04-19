Romelu Lukaku repéré à l'aéroport : nouveau tournant dans le bras de fer avec Naples

Romelu Lukaku rejouera-t-il avec Naples cette saison ?Le Diable Rouge a été aperçu à l'aéroport, marquant un nouveau tournant dans ce dossier.

Romelu Lukaku avait quitté le rassemblement des Diables Rouges pendant la trêve internationale pour se remettre de sa blessure. Au lieu de rentrer à Naples, Romelu Lukaku a continué à "s'entraîner" à Anvers avec Lieven Maesschalck.

Lukaku est resté plusieurs semaines en Belgique

Cette décision a été prise sans l'accord de Naples. Le club italien avait exigé que l'attaquant revienne en Italie, comme c'était prévu, et avait lancé un ultimatum. Lukaku n'a pas cédé et a préféré rester.

Cette polémique traîne depuis des semaines. Jusqu'à récemment, Lukaku était en Belgique, où il s'entraînait près du stade de l'Antwerp. Et on se demandait s'il allait rejouer avec Naples...

Selon le journal Het Laatste Nieuws, Big Rom a été aperçu à l'aéroport pour prendre un vol en direction de Naples. Le Belge aurait terminé ses séances de remise en forme.



Nous saurons dans les prochains jours si Lukaku est apte à reprendre l'entraînement. Son club avait décidé de l'exclure du groupe car le Diable Rouge n'était pas rentré. Seul Antonio Conte pourrait désamorcer la situation.