La RAAL sort le champagne : Dender envoyé en barrages par le Cercle de Bruges

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Le sort du FCV Dender EH est scellé : pour se maintenir, le club devra passer par les barrages face au vainqueur des Play-Offs de Challenger Pro League.

Pour se maintenir en Jupiler Pro League, le FCV Dender EH n'avait pas d'autre choix : il devait prendre 10 points sur 12 et espérer que La Louvière enchaîne que des défaites.

Dender va devoir se préparer pour les barrages

La première mission était de gagner à domicile contre le Cercle de Bruges. Mais ça n'a pas fonctionné. Ils peuvent utiliser les trois dernières journées pour se préparer aux barrages.

Le Beerschot, Lommel, le Patro Eisden ou le RFC Liège : Dender devra affronter le vainqueur de ces quatre équipes (après demi-finales et finale). L'équipe n'a pas réussi à faire le poids face au Cercle, à Zulte Waregem et à La Louvière.

Le Cercle a dominé le match

Dender a raté son match contre le Cercle à domicile. Kondo a ouvert le score dès la 2e minute (0-1) et, juste après la pause, Diaby a redonné l'avantage au Cercle.



L'égalisation de Mbamba avant la pause n'a servi à rien. Ngoura et Diop ont plié le match à l'heure de jeu. Grâce à cette victoire 1-4, le Cercle confirme son maintien. La Louvière est assurée à 100 % de rester en D1A.