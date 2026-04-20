Une saison irréelle : le SK Beveren a tout écrasé

Une saison irréelle : le SK Beveren a tout écrasé
Photo: © photonews

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Le SK Beveren a terminé sa saison de rêve en D1B. Sacré champion de Challenger Pro League, le club est resté invaincu lors de l'ultime journée, écrivant ainsi une page unique de son histoire.

Le SK Beveren sort d’une saison tout simplement incroyable, au sens propre du terme. Sacrés champions il y a déjà plus d’un mois, les Waaslandiens visaient encore un objectif plus grand : terminer la saison invaincus. C’est désormais chose faite après ce week-end.

Le club s’est imposé 1-2 sur la pelouse de Seraing, bouclant ainsi l’exercice sans la moindre défaite. Son bilan est impressionnant : 28 victoires, 4 partages et aucune défaite.

Le SK Beveren rafle pratiquement toutes les distinctions individuelles

Beveren devient ainsi le deuxième champion belge à réussir une telle performance. Seule l’Union Saint-Gilloise y était parvenue auparavant, en 1934. Et l’exploit est encore plus remarquable lorsque l’on regarde les autres récompenses raflées par le club.

Lennart Mertens a terminé meilleur buteur de Challenger Pro League avec 20 réalisations. Christian Brüls, lui, a délivré 15 assists, se montrant précieux dans la création, tandis que Beau Reus a été solide dans les cages. Le gardien a signé 14 clean sheets, soit le total le plus élevé du championnat.


Aucune équipe n’a non plus fait mieux offensivement que Beveren, avec 74 buts inscrits. Et avec seulement 23 buts encaissés, aucune formation n’a davantage brillé sur le plan défensif. Une saison inoubliable, à tous les niveaux.

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