Dender sera quasiment outsider pour son barrage de survie : "Si on joue comme ça, ça ne sera pas suffisant"

Dender devra faire bien mieux que ça pour assurer son maintien en Jupiler Pro League. La lanterne rouge affrontera le vainqueur du tour final de la Challenger Pro League dans quatre petites semaines, et ce n'est pas gagné d'avance.

La défaite contre le Cercle de Bruges (1-4) a fait beaucoup de mal à Dender, mathématiquement dernier du championnat et obligé de passer par le barrage pour se sauver. "Nous n'avons pas bien entamé la rencontre, et nous avons mal commencé la seconde période", regrettait le défenseur central Bo De Kerf.

Il n'y aura donc pas eu de miracle pour les pensionnaires du stade Van Roy, qui ont occupé la dernière place pendant toute la saison. Le mieux remarqué à l'arrivée de Yannick Ferrera n'aura pas suffi pour inverser la tendance.

"Nous devons maintenant nous concentrer pleinement sur les matchs de barrage. Nous avons quatre semaines pour préparer ces deux rencontres, mais ce ne sera sans aucun doute pas facile", déclarait Yannick Ferrera au micro de DAZN après la partie.

Dender et Yannick Ferrera n'entameront pas le barrage en pleine confiance

En conférence de presse, le T1 s'est montré encore plus clair, selon Het Laatste Nieuws. "Quand je vois la qualité technique et tactique que nous proposons, elle doit être bien meilleure. Nous avons quatre semaines pour présenter quelque chose de différent. Je suis allé voir le match Beerschot-Lommel et croyez-moi : ce que nous avons montré aujourd'hui n'est pas suffisant face à ces deux équipes."



Dender sera donc loin d'être en pleine confiance lors de son barrage. Dans deux semaines, le club réalisera un petit stage de trois jours pour préparer son barrage contre le vainqueur du tour final de la Challenger Pro League. Il s'agira du Beerschot, du RFC Liège, de Lommel ou du Patro Eisden.