Mauvaise nouvelle pour le PSG et le Bayer Leverkusen: le facteur X de Vincent Kompany est prêt

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Mauvaise nouvelle pour le PSG et le Bayer Leverkusen: le facteur X de Vincent Kompany est prêt

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Utilisé par petites touches, Jamal Musiala retrouve peu à peu son influence au Bayern Munich, une bonne nouvelle pour Vincent Kompany.

Jamal Musiala monte doucement en puissance avec le Bayern Munich. Le milieu offensif enchaîne les entrées en cours de match, mais ses sensations reviennent petit à petit. Un signal positif pour Vincent Kompany à la veille de la demi-finale de Coupe d'Allemagne contre le Bayer Leverkusen.

Musiala était l'un des joueurs les plus importants de l'équipe avant sa blessure. Même avec un temps de jeu limité, il montre qu'il peut redevenir décisif. C'est le genre de joueur qui change un match.

Toute la confiance du coach

Kompany s'est montré très positif en conférence de presse. "Il a progressé physiquement. Il est très proche de son meilleur niveau, tant physiquement qu'au niveau de son endurance. Il peut courir et presser comme nous le faisons. Il gagne ses duels. Il est en grande forme et incroyablement dangereux devant le but."

Á 100% contre le PSG ?

L'entraîneur belge a insisté sur ses statistiques. "Il compte neuf contributions aux buts en 600 minutes. Ce qui sera formidable pour moi, c'est quand il se sentira totalement libéré. Alors, nous aurons une version développée de Jamal Musiala et j'ai hâte de voir ça."

Lire aussi… "Une première fois à tout" : Vincent Kompany veut marquer l'histoire avec le Bayern Munich
Car la suite s'annonce intense. Après cette demi-finale, le Bayern devra affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Kompany espère récupérer un Musiala en pleine forme pour ce moment clé de la saison.

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