"Une première fois à tout" : Vincent Kompany veut marquer l'histoire avec le Bayern Munich

Sacré en Bundesliga, le Bayern Munich de Vincent Kompany enchaîne avec une demi-finale de Coupe d'Allemagne face au Bayer Leverkusen.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany n'a pas le temps de savourer son titre de champion. Dimanche, les Bavarois ont battu Stuttgart 4-2 et confirmé leur domination en Bundesliga.

Une demi-finale de Coupe d'Allemagne attend le Bayern face au Bayer Leverkusen. Un match important, qui peut ouvrir les portes de la finale. Pour le groupe, c'est une occasion de continuer sur sa lancée.

Objectif triplé

Kompany a voulu rester simple en conférence de presse. "Je pense que personne chez nous ne va minimiser ce match. On est confiant, mais on sait ce qui nous attend. Je ne ressens pas plus de pression. Mais c'est une demi-finale qui durera 90 ou 120 minutes".

Le coach belge a évoqué son expérience personnelle. "Je n'avais pas atteint la finale de la Coupe avec Hambourg (comme joueur), mais il y a une première fois à tout et j'espère que ça sera le cas cette année." Une motivation supplémentaire avant ce grand rendez-vous.

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Après cette demi-finale, le Bayern devra rapidement se concentrer sur la Ligue des champions. Les Bavarois affronteront le Paris Saint-Germain, avec un match aller prévu le 28 avril au Parc des Princes.