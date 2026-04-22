Un Diable Rouge cité dans l'affaire du scandale sexuel qui secoue le football italien

En Italie, une enquête a été ouverte sur l'exploitation et le proxénétisme présumés d'escortes pour des joueurs de plusieurs clubs, dont l'AC Milan, l'Inter Milan et la Juventus. Au total, 70 joueurs passés par la Série A ou la Série B ont été cités, dont le Diable Rouge Koni De Winter.

Alors que l’équipe nationale a manqué la qualification à la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, le football italien est à l’aube d’une nouvelle crise en raison d’éléments extra-sportifs.

En effet, la presse transalpine, et plus particulièrement la Gazzetta dello Sport, a révélé qu’une enquête visant une société qui organisait notamment des rencontres entre des joueurs de Série A et de Série B et des prostituées de luxe à Milan aurait été ouverte en début de semaine.

Cette société organisait premièrement des repas dans des restaurants luxueux de Milan, avant de faire continuer la soirée dans des boîtes de nuit réputées ou des hôtels de luxe de la ville du nord de l’Italie. L’enquête aurait été ouverte après que l’une des prostituées ait déclaré être tombée enceinte après avoir eu une relation avec un joueur.

Koni De Winter cité dans le scandale sexuel en Italie

Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport a écrit qu’au moins "70 footballeurs" étaient impliqués, au même titre que des célébrités et des hommes d’affaires italiens. Le quotidien transalpin a d’ailleurs assuré que les noms d’Achraf Hakimi, Olivier Giroud, Jeremy Ménez, Philippe Coutinho, Milan Skriniar, Rafael Leão ou encore... Koni De Winter ont été cités dans l’affaire.



Si l’enquête a déjà permis l’arrestation de quatre personnes soupçonnées d’être à la tête d’une organisation illicite, les joueurs cités ne sont pour le moment pas sous enquête, faute de poursuites pénales. Les investigations vont cependant se poursuivre, notamment via des écoutes téléphoniques, tandis que le parquet de Milan va, lui, s’atteler aux auditions en tant que témoins des filles concernées par ces révélations.