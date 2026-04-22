Un Diable Rouge cité dans l'affaire du scandale sexuel qui secoue le football italien

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Un Diable Rouge cité dans l'affaire du scandale sexuel qui secoue le football italien
Photo: © photonews
Deviens fan de AC Milan! 734

En Italie, une enquête a été ouverte sur l'exploitation et le proxénétisme présumés d'escortes pour des joueurs de plusieurs clubs, dont l'AC Milan, l'Inter Milan et la Juventus. Au total, 70 joueurs passés par la Série A ou la Série B ont été cités, dont le Diable Rouge Koni De Winter.

Alors que l’équipe nationale a manqué la qualification à la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, le football italien est à l’aube d’une nouvelle crise en raison d’éléments extra-sportifs.

En effet, la presse transalpine, et plus particulièrement la Gazzetta dello Sport, a révélé qu’une enquête visant une société qui organisait notamment des rencontres entre des joueurs de Série A et de Série B et des prostituées de luxe à Milan aurait été ouverte en début de semaine.

Cette société organisait premièrement des repas dans des restaurants luxueux de Milan, avant de faire continuer la soirée dans des boîtes de nuit réputées ou des hôtels de luxe de la ville du nord de l’Italie. L’enquête aurait été ouverte après que l’une des prostituées ait déclaré être tombée enceinte après avoir eu une relation avec un joueur.

Koni De Winter cité dans le scandale sexuel en Italie

Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport a écrit qu’au moins "70 footballeurs" étaient impliqués, au même titre que des célébrités et des hommes d’affaires italiens. Le quotidien transalpin a d’ailleurs assuré que les noms d’Achraf Hakimi, Olivier Giroud, Jeremy Ménez, Philippe Coutinho, Milan Skriniar, Rafael Leão ou encore... Koni De Winter ont été cités dans l’affaire.


Si l’enquête a déjà permis l’arrestation de quatre personnes soupçonnées d’être à la tête d’une organisation illicite, les joueurs cités ne sont pour le moment pas sous enquête, faute de poursuites pénales. Les investigations vont cependant se poursuivre, notamment via des écoutes téléphoniques, tandis que le parquet de Milan va, lui, s’atteler aux auditions en tant que témoins des filles concernées par ces révélations.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
AC Milan
Koni De Winter

Plus de news

Un point vaut toujours mieux que rien dans les mauvais jours : la folle série de l'Union depuis deux ans Analyse

Un point vaut toujours mieux que rien dans les mauvais jours : la folle série de l'Union depuis deux ans

23:20
Vincent Kompany et le Bayern en finale de la Coupe et encore en course pour un quadruplé historique !

Vincent Kompany et le Bayern en finale de la Coupe et encore en course pour un quadruplé historique !

22:45
Après la déconvenue du week-end, Bruges passe ses nerfs sur Malines et revient à deux points de l'Union

Après la déconvenue du week-end, Bruges passe ses nerfs sur Malines et revient à deux points de l'Union

22:35
Le coup de la panne : l'Union perd la moitié de son écart sur le Club de Bruges

Le coup de la panne : l'Union perd la moitié de son écart sur le Club de Bruges

22:25
"Je supporterai l'équipe depuis la maison" : un protégé de Vincent Kompany forfait pour la Coupe du monde

"Je supporterai l'équipe depuis la maison" : un protégé de Vincent Kompany forfait pour la Coupe du monde

22:00
🎥 Il y a débat : le premier but du Club de Bruges contre Malines était-il bien valable ?

🎥 Il y a débat : le premier but du Club de Bruges contre Malines était-il bien valable ?

21:20
David Bates sur le banc du Standard, choix ou rechute ? "On devait se poser la question..."

David Bates sur le banc du Standard, choix ou rechute ? "On devait se poser la question..."

21:00
Les bonnes affaires de la Challenger Pro League : ces joueurs seront libres et gratuits cet été !

Les bonnes affaires de la Challenger Pro League : ces joueurs seront libres et gratuits cet été !

20:40
Passé par le Standard chez les jeunes, le capitaine de Seraing Noah Solheid se rapproche d'un club de D1A

Passé par le Standard chez les jeunes, le capitaine de Seraing Noah Solheid se rapproche d'un club de D1A

20:20
210 minutes cette saison, mais l'arme secrète de Gand en Play-Offs ? "Je savais qu'il était prêt"

210 minutes cette saison, mais l'arme secrète de Gand en Play-Offs ? "Je savais qu'il était prêt"

20:00
4 victoires en 17 matchs à Sclessin, 7 défaites : pourquoi le Standard est-il incapable de gagner à domicile ?

4 victoires en 17 matchs à Sclessin, 7 défaites : pourquoi le Standard est-il incapable de gagner à domicile ?

19:30
1
Taravel a eu une discussion avec un de ses cadres après Malines : "J'ai donné mon avis, il a donné le sien"

Taravel a eu une discussion avec un de ses cadres après Malines : "J'ai donné mon avis, il a donné le sien"

19:00
Mario Stroeykens a-t-il disputé son dernier match pour le RSC Anderlecht ?

Mario Stroeykens a-t-il disputé son dernier match pour le RSC Anderlecht ?

18:40
1
City prêt à parier sur un triplé du Bayern...pour mieux ramener Kompany ? Le CEO bavarois réagit

City prêt à parier sur un triplé du Bayern...pour mieux ramener Kompany ? Le CEO bavarois réagit

18:20
Son profil reste très demandé : un ancien artiste de Pro League est libre...mais négocie déjà activement

Son profil reste très demandé : un ancien artiste de Pro League est libre...mais négocie déjà activement

18:00
Radja Nainggolan ne voit qu'un entraîneur pour Anderlecht : "Avec les joueurs dont le club dispose,..."

Radja Nainggolan ne voit qu'un entraîneur pour Anderlecht : "Avec les joueurs dont le club dispose,..."

17:30
1
Un Anderlechtois de retour dans le onze après plus d'un mois ? "Le synthétique n'est pas un problème pour lui"

Un Anderlechtois de retour dans le onze après plus d'un mois ? "Le synthétique n'est pas un problème pour lui"

17:00
Charleroi miraculé mais pas coulé : "Je crois toujours à la première place"

Charleroi miraculé mais pas coulé : "Je crois toujours à la première place"

16:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/04: Boris

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/04: Boris

15:30
Affaire à saisir ? Le contrat d'un ancien de Charleroi résilié par La Gantoise

Affaire à saisir ? Le contrat d'un ancien de Charleroi résilié par La Gantoise

16:00
Officiel : trois ans après Eupen, Boris Lambert va regoûter à la D1A

Officiel : trois ans après Eupen, Boris Lambert va regoûter à la D1A

15:30
La grosse frustration de Felice Mazzù : "Cela résume assez bien notre saison"

La grosse frustration de Felice Mazzù : "Cela résume assez bien notre saison"

15:00
1
Repéré à quelques pas du Bosuil : en souffrance, Romelu Lukaku arrête précipitamment sa séance du jour

Repéré à quelques pas du Bosuil : en souffrance, Romelu Lukaku arrête précipitamment sa séance du jour

14:20
3
Le FC Liège se prend à rêver de D1A... mais est-ce vraiment une bonne idée pour les Sang & Marine ?

Le FC Liège se prend à rêver de D1A... mais est-ce vraiment une bonne idée pour les Sang & Marine ?

14:40
🎥 Son premier assist de la saison : Maxim De Cuyper enfonce encore un peu plus Chelsea dans la crise

🎥 Son premier assist de la saison : Maxim De Cuyper enfonce encore un peu plus Chelsea dans la crise

14:00
Y avait-il bien penalty pour le Standard ? "Je ne pouvais rien faire d'autre"

Y avait-il bien penalty pour le Standard ? "Je ne pouvais rien faire d'autre"

13:40
1
Le Club de Bruges rendra un vibrant hommage aux héros de la Youth League

Le Club de Bruges rendra un vibrant hommage aux héros de la Youth League

13:20
Anderlecht aurait perdu sans ses ratés : Wilfried Kanga encore hué par son public, Vanhaezebrouck comprend

Anderlecht aurait perdu sans ses ratés : Wilfried Kanga encore hué par son public, Vanhaezebrouck comprend

13:00
1
Un gros point d'interrogation pour Rik De Mil, moins pour David Hubert : les compos probables d'Union - Gand

Un gros point d'interrogation pour Rik De Mil, moins pour David Hubert : les compos probables d'Union - Gand

12:20
C'est fait : une ancienne icône du Standard entamera sa reconversion au Bayern Munich

C'est fait : une ancienne icône du Standard entamera sa reconversion au Bayern Munich

12:40
Le RSC Anderlecht veut enfin faire la fête, et met en place un dispositif pour la finale

Le RSC Anderlecht veut enfin faire la fête, et met en place un dispositif pour la finale

12:00
Anderlecht peut vivre un copié-collé de la saison passée : le match au Stayen sera crucial

Anderlecht peut vivre un copié-collé de la saison passée : le match au Stayen sera crucial

11:40
Sans surprise : après le football francophone, Voetbal Vlaanderen aussi s'oppose à la réforme de la Pro League

Sans surprise : après le football francophone, Voetbal Vlaanderen aussi s'oppose à la réforme de la Pro League

11:20
🎥 Santiago Bernabeu n'en peut plus : Kylian Mbappé accablé de huées après un geste manqué

🎥 Santiago Bernabeu n'en peut plus : Kylian Mbappé accablé de huées après un geste manqué

11:00
Promu, le KV Courtrai pourrait perdre le grand artisan de sa remontée !

Promu, le KV Courtrai pourrait perdre le grand artisan de sa remontée !

10:30
Une passe décisive, mais une grosse déception pour un Belge d'Italie

Une passe décisive, mais une grosse déception pour un Belge d'Italie

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 33
Sassuolo Sassuolo 2-1 Como Como
Inter Inter 3-0 Cagliari Cagliari
Udinese Udinese 0-1 Parma Parma
Napoli Napoli 0-2 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 1-1 Atalanta Atalanta
Cremonese Cremonese 0-0 Torino Torino
Hellas Verona Hellas Verona 0-1 AC Milan AC Milan
Pisa Pisa 1-2 Genoa Genoa
Juventus Juventus 2-0 Bologna Bologna
Lecce Lecce 1-1 Fiorentina Fiorentina
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved