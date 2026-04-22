Une façon de mettre fin aux rumeurs ? Vincent Kompany prend une grande décision

Vincent Kompany met en vente sa maison à Manchester et confirme son intention de s'installer durablement au Bayern Munich.

Vincent Kompany a décidé de tourner une page importante de sa vie. Selon le journal anglais The Sun, le coach belge a mis en vente sa maison à Manchester pour près de 4 millions d'euros. Une propriété de luxe avec six chambres, six salles de bain, une piscine, un sauna et un terrain de football.

Ce choix n'est pas anodin. Kompany montre qu'il compte s'installer en Allemagne sur le long terme avec sa famille. Depuis son arrivée au Bayern Munich, il se sent bien et n'est pas pressé de changer d'air.

Une réponse aux rumeurs ?

Cette décision pourrait mettre fin aux rumeurs venues d'Angleterre. Plusieurs médias évoquaient un possible retour à Manchester City pour succéder à Pep Guardiola. Mais aujourd'hui, on s'en éloigne.

Kompany a de grandes ambitions à Munich. Son contrat court jusqu'en juin 2029 et il est en lice pour un triplé historique avec son équipe. Le projet sportif est solide et motivant.

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Mais avant de rêver plus grand, le Bayern doit passer des étapes importantes. Une demi-finale de Coupe d'Allemagne contre le Bayer Leverkusen, puis un choc en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.