Vincent Kompany et le Bayern en finale de la Coupe et encore en course pour un quadruplé historique !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Vincent Kompany et le Bayern en finale de la Coupe et encore en course pour un quadruplé historique !
Photo: © photonews

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Grâce aux buts de Harry Kane et Luis Diaz, le Bayern Munich s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne, quelques jours seulement après avoir décroché son 35e titre de champion.

Champion d’Allemagne pour la 35e fois de son histoire, et pour la deuxième fois sous les ordres de Vincent Kompany il y a quelques jours, le Bayern Munich se rendait à la BayArena ce mercredi soir pour défier le Bayer Leverkusen en demi-finale de la DFB-Pokal.

Les rencontres de Coupe d’Allemagne se déroulant en une seule manche, le Rekordmeister avait un véritable défi à relever sur une pelouse où il avait partagé l’enjeu il y a quelques semaines en championnat (1-1).

Décevant sixième en championnat et éliminé de la Ligue des Champions par Arsenal, Leverkusen a tenté le tout pour le tout dans ce qui était sa dernière chance de soulever un trophée cette saison.

Un seul but suffit au Bayern, qualifié pour la finale de la Coupe d’Allemagne

Il n’y aura toutefois eu que deux buts dans cette partie, à mettre à l’actif du Bayern Munich. L’ouverture du score de Harry Kane après 22 minutes, sur un service de Jamal Musiala, et le but pour sceller la victoire signé Luis Diaz, dans le temps additionnel (90+3e). Habitué à inscrire trois, quatre, cinq voire six buts, les Bavarois n’en auront donc inscrit "que" deux, ce mercredi soir.


Ils sont néanmoins suffisants pour se qualifier pour la finale de la Coupe d’Allemagne. Le Bayern retrouvera le vainqueur de Stuttgart - Fribourg, qui s’affronteront demain, et peut sereinement préparer sa demi-finale aller de la Ligue des Champions, qu’il jouera mardi soir prochain sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne en début de saison, le Bayern est donc toujours en course pour un quadruplé historique.

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