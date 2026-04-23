🎥 La pression était maximale : le tir au but de Charles De Ketelaere qui prive l'Atalanta de finale

L'Atalanta s'est inclinée aux tirs au but contre la Lazio en demi-finale de la Coupe d'Italie. C'est Charles De Ketelaere qui a définitivement envoyé les Romains en finale.

Après le partage 2-2 de l'aller, tout restait ouvert pour l'Atalanta et la Lazio. Ouvert dans le scénario, mais fermé sur le terrain : vu l'importance de l'enjeu, la situation a mis du temps à se décanter.

Avec Charles De Ketelaere sur le terrain dès le début de la rencontre, l'Atalanta a dominé les débats mais est tombé sur un adversaire diablement efficace. Repliée, la Lazio a ouvert le score à cinq minutes du temps réglementaire sur son premier (et seul) tir cadré de la rencontre signé Alessio Romagnoli.

L'Atalanta a toutefois trouvé les ressources pour réagir en égalisant deux minutes plus tard via Mario Pasalic (87e, 1-1). Un but synonyme de prolongations, et même de tirs au but, les deux équipes n'ayant pas réussi à se départager.

De Ketelaere contrarié

La Lazio mal commencé en manquant son premier envoi. Mais l'Atalanta a fini par l'imiter en ne parvenant pas à mettre le ballon au fond sur les trois suivants. Jamais trois sans quatre : en voyant son envoi être détourné par le gardien romain, De Ketelaere a scellé le sort de la séance et de cette double confrontation.

😬 | Charles De Ketelaere manque un penalty important et voit la Lazio se qualifier pour la finale ! 🏆🇮🇹 #CoppaItalia pic.twitter.com/AYKnnHI8SG



— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 22, 2026

C'est donc bien la Lazio qui disputera la finale contre l'Inter Milan, revenu de très loin mardi soir (Côme menait 0-2, avant que les Milanais ne plantent trois buts dans la dernière demi-heure).