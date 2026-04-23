De 200 000 à 3,5 millions d'euros : le Standard prolonge un pilier de sa défense

Ibe Hautekiet poursuit l'aventure au Standard de Liège jusqu'en juin 2029 après s'être imposé dans l'équipe.

Le Standard de Liège assure ses arrières. Arrivé discrètement en janvier 2023 après avoir fait ses classes au Club NXT, Ibe Hautekiet est passé de jeune espoir à "cadre" de la défense.

Un premier dossier bouclé

Le joueur de 24 ans a officiellement prolongé l'aventure jusqu'en juin 2029. Celui qui valait 200 000 euros à son départ de Bruges pèse 3,5 millions d'euros sur le marché des transferts aujourd'hui selon Transfermarkt.

Ibe prolonge. Le défenseur central de 24 ans a signé un nouveau contrat qui le lie au club jusqu’en 2029. 📝



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Le défenseur est devenu une valeur sûre avec ses 77 matchs au compteur sous le rouge (deux buts et une passe décisive). Peu spectaculaire, mais fiable, il s'est imposé comme un élément clé de l'équipe.

Le directeur sportif Marc Wilmots a salué la progression du joueur sur le site web du club. "Ce nouveau contrat récompense le travail quotidien et la progression d'un jeune défenseur intelligent, talentueux et déterminé qui est devenu aujourd'hui un joueur important de notre effectif."





Fier de continuer l'aventure

Hautekiet était tout sourire. "Je suis très heureux et fier de signer ce nouveau contrat dans le club qui m'a fait confiance et m'a donné ma chance. Je remercie la Direction, le staff, mes coéquipiers, les supporters et mon entourage pour le soutien qu'ils m'apportent chaque jour."