"Je signerai dans un club pour jouer numéro neuf" : Thomas Meunier vers une reconversion en fin de carrière ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Je signerai dans un club pour jouer numéro neuf" : Thomas Meunier vers une reconversion en fin de carrière ?
Photo: © photonews

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Thomas Meunier a pour objectif de terminer sa carrière comme numéro neuf. Il ne s'en est une nouvelle fois pas caché.

Titulaire lors de la victoire du LOSC face au Paris FC (0-1), Thomas Meunier s'est exprimé sur le plateau de Ligue 1+ après la rencontre. "Moi, ça me flingue d'être arrière droit. Ça me répugne", a déclaré le joueur en rigolant à propos de son poste.

"Non, allez, je vais peut-être aller un peu plus loin. Tous les jours, je me lève le matin en me disant : 'Comment aurait été ma carrière si je n’avais pas accepté cette situation d’urgence au poste d’arrière droit ?'"

Il relativise évidemment quand il voit le parcours effectué : "Même si je suis très content quand je vois mon parcours et les clubs dans lesquels j’ai joué, j’en suis vraiment très, très fier."

"Mais c’est vrai que ça me démange parce que toute ma vie, j’ai été habitué à être offensif, à marquer des buts, à faire des passes, à dribbler. Et maintenant, même faire un passement de jambes… Si je perds le ballon, ça part dans mon dos, c'est terminé, il ne reste plus que le gardien. On fait avec. Mais il y a pire comme métier." 

Terminer sa carrière au poste de buteur


Le Diable Rouge est clair, il veut terminer sa carrière en tant que buteur : "Je vous le dis clairement : avant la fin de ma carrière, je signerai dans un club pour jouer numéro neuf." Actuellement âgé de 34 ans, Thomas Meunier avait déjà évoqué son désir d'atteindre les 40 ans en tant que footballeur professionnel.

C’est Georges Leekens, entraîneur du Club de Bruges à l’époque, qui avait eu l’idée de faire reculer Thomas Meunier. Mais c'est son successeur en terre Blauw en Zwart, Juan Carlos Garrido, qui a véritablement eu le temps de mettre cette idée en application quelques mois plus tard.

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