"Celui qui tombe en premier a gagné..." : l'expulsion de Sardella excessive ?

Killian Sardella devait-il être exclu pour son geste à l'encontre de Guilherme Smith ? Les avis divergent, et naturellement, dépendent de la couleur du maillot interrogé.

Tout d'abord, un rappel des faits : dans les arrêts de jeu de la première période, après un tacle de Killian Sardella sur Anouar Ait El Hadj, Guilherme Smith est venu demander des comptes au joueur du RSC Anderlecht. Sardella a très mal réagi, donnant un petit coup de tête au Brésilien, qui s'est écroulé.

Initialement, Mr Vergoote a décidé de jouer la carte (ou plutôt les cartes) de l'apaisement, distribuant les cartons jaunes après l'échauffourée qui a éclaté, sans sanctionner Killian Sardella. Mais la VAR a ensuite appelé l'arbitre, pour lui demander de revisionner la phase.

"Ils sont allés l'un vers l'autre, et apparemment, le premier qui tombe a gagné, et le deuxième prend carton rouge", ironisait Colin Coosemans après la rencontre. "Je trouvais que l'arbitre avait bien géré la situation. Il avait bien compris l'intensité inhérente à un tel derby. C'est ce que moi et Christian (Burgess) avons été lui dire, qu'il fallait jouer au football et continuer", continue le capitaine des Mauves.

Coosemans s'en prend à la VAR

"Mais quelqu'un, ailleurs, a décidé autre chose. Pour moi, ça n'était pas une erreur claire de la part de l'arbitre, il ne fallait pas l'appeler auprès de la vidéo", ajoute Coosemans. C'est aussi notre avis : si le geste de Sardella en tant que tel mérite probablement le carton rouge, dans un tel contexte, calmer tout le monde juste avant de renvoyer les 22 acteurs au vestiaire était très bien géré.

Du côté de l'USG, on ne pense pas pareil. Kamiel Van de Perre a l'honnêteté de reconnaître que "ça pouvait paraître léger", mais assure que dans le feu de l'action, il pensait que Killian Sardella prendrait un carton rouge. David Hubert, lui, était juste en face de la phase et reste prudent mais estime que son ancien joueur aurait dû mieux gérer ses émotions.



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"On voit qu'il y a un mouvement de sa part, que quelque chose se passe. C'est important d'être capable de gérer la tension de ce genre de moments, de ce genre de match", estime Hubert, pour qui le carton rouge était justifié. "Après, le VAR et l'arbitre sont là pour décider. C'était aussi important que de notre côté, on reste calme car on avait plusieurs cartons jaunes".