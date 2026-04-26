"Il rend les joueurs adverses fous" : la démonstration de Jérémy Doku affole même une légende rivale de City

Est-ce qu'on peut parler de déclic pour Jérémy Doku ? Le Diable Rouge a été décisif sur les deux buts de Manchester City contre Southampton en FA Cup.

Jérémy Doku n'a pas débuté la demi-finale de FA Cup face à Southampton, mais le Diable Rouge a changé le cours de la rencontre. Manchester City était en difficulté avant son entrée.

Dès ses premières minutes, le Belge a mis le feu sur son côté. D'abord buteur pour l'égalisation, l'ailier a ensuite enfilé son costume de passeur pour offrir le but de la victoire aux siens.

Souvent critiqué pour son manque de statistiques, il a répondu sur le terrain en étant impliqué sur chaque but. Avec une note de 10/10 sur Sofascore, sa prestation frôle la perfection.

La légende Rooney encense Doku

Même les légendes rivales n'ont pu que s'incliner devant son talent, à l'image de Wayne Rooney sur la BBC. "Quand Jérémy Doku joue comme ça, il est impossible à défendre ! Il est très difficile à affronter. C'est un joueur différent de ceux qu'on voit habituellement avec Pep. Dès qu'il reçoit le ballon, il attaque directement son défenseur. Il rend les joueurs adverses fous."

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Manchester City peut réaliser le triplé nationale cette saison. Les hommes de Pep Guardiola ont remporté la League Cup face à Arsenal, sont au coude à coude avec les Gunners en Premier League et disputeront la finale de FA Cup.