"Il rend les joueurs adverses fous" : la démonstration de Jérémy Doku affole même une légende rivale de City

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Il rend les joueurs adverses fous" : la démonstration de Jérémy Doku affole même une légende rivale de City

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Est-ce qu'on peut parler de déclic pour Jérémy Doku ? Le Diable Rouge a été décisif sur les deux buts de Manchester City contre Southampton en FA Cup.

Jérémy Doku n'a pas débuté la demi-finale de FA Cup face à Southampton, mais le Diable Rouge a changé le cours de la rencontre. Manchester City était en difficulté avant son entrée.

Dès ses premières minutes, le Belge a mis le feu sur son côté. D'abord buteur pour l'égalisation, l'ailier a ensuite enfilé son costume de passeur pour offrir le but de la victoire aux siens.

Souvent critiqué pour son manque de statistiques, il a répondu sur le terrain en étant impliqué sur chaque but. Avec une note de 10/10 sur Sofascore, sa prestation frôle la perfection.

La légende Rooney encense Doku

Même les légendes rivales n'ont pu que s'incliner devant son talent, à l'image de Wayne Rooney sur la BBC. "Quand Jérémy Doku joue comme ça, il est impossible à défendre ! Il est très difficile à affronter. C'est un joueur différent de ceux qu'on voit habituellement avec Pep. Dès qu'il reçoit le ballon, il attaque directement son défenseur. Il rend les joueurs adverses fous."

Lire aussi… "Tout le monde me dit de tirer plus..." : le déclic de Jérémy Doku arrive au bon moment
Manchester City peut réaliser le triplé nationale cette saison. Les hommes de Pep Guardiola ont remporté la League Cup face à Arsenal, sont au coude à coude avec les Gunners en Premier League et disputeront la finale de FA Cup.

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