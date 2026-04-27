Le monde professionnel est en vue ! Un club aux dents longues (sportivement) promu en D1B

Scott Crabbé, journaliste football
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Le monde professionnel est en vue ! Un club aux dents longues (sportivement) promu en D1B

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Le Sporting Hasselt a été sacré champion de D1 VV ce dimanche. Les Limbourgeois ont longtemps semblé se diriger vers un après-midi haletant, mais un but tardif a finalement offert le titre au Sporting.

Tout restait à jouer pour le titre en D1VV. Au coup d'envoi de la dernière journée, Knokke comptait un point de moins que le Sporting Hasselt. S'ils décrochaient le même résultat face à Dessel que Knokke à Zelzate, les Limbourgeois, soutenus par l'acteur Rik Verheye et par le présentateur-entrepreneur Sam Kerkhofs, seraient donc champions.

Et cela a plutôt bien commencé, puisqu'à la pause, Knokke (chez qui un certain Ruud Vormer oeuvre chez les jeunes) était déjà mené 2-0 sur la pelouse de Zelzate.

Mais le suspense a rapidement été relancé : la réduction du score de Knokke est tombée après la pause, tandis que Hasselt était la meilleure équipe face à Dessel, sans parvenir pour autant à le traduire au marquoir. Ce n'est qu'à la 78e minute que Kroonen a ouvert la marque pour les Limbourgeois.

Hasselt rêve grand

Un but décisif, qui a offert le titre au Sporting, quel que soit le résultat de Knokke. Heureusement pour le Sporting, car les Côtiers ont réalisé une remontée spectaculaire.

À la 77e, Braem a égalisé et, à la 81e, Knokke a complètement renversé la situation grâce à un but de Vanleenhove. Une remontada inutile : le Sporting Hasselt décroche donc le titre, même s'il faut encore attendre la décision prochaine de la commission des licences concernant une éventuelle promotion en Challenger Pro League.

En attendant, la nuit a été courte dans le Limbourg, où Hasselt n'a pas attendu le titre pour rêver grand en vue des prochaines années. L'accession au monde professionnel ne doit être qu'une étape pour ce club se rêvant un troisième acteur régional de premier plan aux côtés de Saint-Trond et Genk.

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