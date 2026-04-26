Une mi-temps a suffi : Saint-Trond a renversé et écrasé Malines

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Une mi-temps a suffi : Saint-Trond a renversé et écrasé Malines

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Grâce à un coaching gagnant, Saint-Trond a écrasé Malines 1-4. Ce succès permet aux Canaris de bétonner leur troisième place.

Malines avait bien démarré sa soirée. Sérieux et appliqués, les Malinwa ont ouvert le score après une belle combinaison, récompensant un bon début de match. Pendant une demi-heure, l'équipe maîtrisait la rencontre.

Un retournement de situation

Le réveil des Limbourgeois a été brutal, aidé par un petit coup de pouce du destin. Une erreur d'appréciation du portier Nacho Miras a permis aux visiteurs de recoller au score au moment le plus crucial du match. 1-1, Pupe.

Le STVV a haussé le ton au retour des vestiaires. Plus rapide et plus efficace, l'équipe de Wouter Vrancken a rapidement pris l'avantage. Ryan Merlen, à peine entré en jeu, a marqué.

Ensuite, les visiteurs ont déroulé. Ilias Sebaoui a conclu une belle action collective pour le troisième but. Ryotaro Ito a inscrit le quatrième et dernier but de la soirée à la 75e minute.

Deux victoires de suite pour le STVV


Le score est large mais logique. Saint-Trond confirme sa bonne forme et consolide sa troisième place. Malines, toujours sans victoire dans ces Champions' Play-Offs, continue de chercher des solutions.

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