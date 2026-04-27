Le premier rouge direct de sa carrière : Killian Sardella n'est pas coutumier des "pétages de plomb"

C'était assez étonnant de voir Killian Sardella perdre son sang-froid comme il l'a fait ce dimanche. Le défenseur joue déjà depuis ses 17 ans et n'avait jusqu'ici jamais pris de carton rouge.

Tout le monde pouvait s'accorder sur une chose après avoir revu les images de l'expulsion de Killian Sardella : l'Anderlechtois n'aurait pas dû réagir comme il l'a fait vis-à-vis de Guilherme Smith. Qu'on estime que le VAR doive intervenir ou non (et donc que Mr Vergoote ait commis une "clear error"), c'est clair : le geste de Sardella en soi mérite le carton rouge et est, à ce moment du match qui plus est, vraiment idiot.

C'était ce que soulignait David Hubert, qui connaît très bien Killian Sardella pour l'avoir entraîné à l'époque (et même avoir joué en Futures à ses côtés à 3 reprises !) : "Il faut être capable de contenir ses émotions dans un match pareil". Il a évidemment raison, et quoi qu'on pense de l'intervention du VAR, Sardella s'est mis lui-même dans l'embarras.

Killian Sardella n'avait jamais pris de carton rouge direct

Mais on s'est aussi posé la question : Killian Sardella est-il coutumier du fait ? La réponse est claire : non. On a une perception biaisée du jeune défenseur, qui n'a jamais que 23 ans, du fait de son début de carrière chaotique : des erreurs, Sardella en a commis un paquet. Sortir de son match, ça lui est arrivé - mais pas de cette façon.

Car ce carton rouge était en effet le... premier de l'encore jeune carrière de Killian Sardella. Du moins le premier direct. Sa première expulsion pour deux cartes jaunes ? Elle date... de février dernier, en demi-finale de la Coupe de Belgique - il avait pris un deuxième carton un peu bête, mais très léger contre l'Antwerp.



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C'est donc une saison de premières pour celui qui avait intégré le groupe A à 16 ans et avait été lancé à 17 ans dans le grand bain par Vincent Kompany. Un Kompany qui, pour le détail, n'a jamais été exclu sous le maillot anderlechtois (il avait pris son premier carton rouge à Hambourg).

Bref : on pouvait être surpris de cette réaction de la part de Killian Sardella qui, depuis quelques saisons, a passé un réel palier en termes de maturité et de gestion de ses rencontres. S'il ne disputait pas jusqu'ici son meilleur exercice (qui reste 2023-2024, quand il avait délivré 6 assists et inscrit son premier but en A), loin de là, "Kiki" avait très bien commencé les Playoffs, retrouvant ce poste de défenseur central où son excellent jeu long fait des merveilles.

Ce n'est cependant pas à ce poste que son avenir s'inscrit, et Sardella devra convaincre le futur coach du RSC Anderlecht, quel qu'il soit, qu'il peut rester le back droit n°1 du Sporting la saison prochaine malgré la concurrence d'Ilay Camara - qui a bien du mal à enchaîner. Ce carton rouge ne doit pas lui porter préjudice : il n'était pas du tout "typique" de l'attitude du joueur depuis le début de sa carrière...