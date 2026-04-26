"Je veux pouvoir rapporter une bonne somme" : Matthieu Epolo transparent sur un potentiel départ du Standard

Scott Crabbé, journaliste football
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"Je veux pouvoir rapporter une bonne somme" : Matthieu Epolo transparent sur un potentiel départ du Standard
Photo: © photonews

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Matthieu Epolo vit-il ses dernières semaines au Standard ? Le gardien des Rouches s'est confié sur un potentiel départ.

Revenu des festivités congolaises qui ont suivi la qualification des Lépoards pour la Coupe du Monde, remis de sa blessure à la main, Matthieu Epolo a repris sa place dans les buts du Standard, portant même le brassard de capitaine à Charleroi et contre l'Antwerp.

De plus en plus serein entre les perches, il est encore une fois cité sur le départ. Annoncé partant certain ou presque lors de chaque mercato depuis sa prise de pouvoir dans les buts, le jeune gardien est pourtant toujours bien là.

Epolo prend la situation avec beaucoup de recul. Il faut dire que ces deux saisons au sein de l'équipe première ont été un apprentissage en accéléré de toutes les situations que peut vivre un joueur dans sa carrière.

Un transfert pour faire respirer les finances du Standard ?

L'ancien Diablotin parle donc de son futur assez ouvertement : "Si je dois partir l’été prochain, je le ferai mais il faut que toutes les parties s’y retrouvent. Je veux pouvoir rapporter une bonne somme au Standard. Ce sera ma manière de rendre au club tout ce qu’il m’a donné depuis tant d’années. Mais si je dois commencer la saison prochaine ici, je le ferai toujours à 100 %", explique-t-il à SudInfo.

Ces dernières semaines, Strasbourg a été cité comme candidat pour l'accueillir. Le Racing se cherche en effet un nouveau gardien pour pallier le retour de prête de Mike Penders à Chelsea : "Strasbourg est un chouette club mais on verra ce qui se passera, il y en a aussi d’autres", conclut Epolo.

Lire aussi… "Quand le chef des Ultras me passe le drapeau..." : Matthieu Epolo raconte son planté polémique au Mambourg

Prolongé jusqu'en juin 2029 l'été dernier, le portier liégeois représente une potentielle belle plus-value pour les finances du club, jamais contre une arrivée de liquidités pour continuer à se rapprocher de l'équilibre. La valeur marchande de Matthieu Epolo est pour l'instant estimée à cinq millions d'euros, il s'agit de la plus élevée du noyau.

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