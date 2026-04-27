Anderlecht a-t-il trouvé la clé pour la finale de Coupe ? "Ils ont montré comment il faut jouer l'Union"

La défaite 1-3 contre l'Union Saint-Gilloise est un nouveau coup dur pour Anderlecht. Mais elle a offert quelques renseignements aux Mauves en prévision de la finale de la Coupe.

Avec le doublé d'Adem Zorgane, le derby bruxellois entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise semblait déjà plié à la demi-heure. Mais Mihajlo Cvetković a relancé le suspense, et le Sporting s'est enhardi. Jusqu'à cette exclusion de Killian Sardella juste avant la pause.

Une exclusion logique pour Marc Degryse : "Pour moi, il n'y a aucun doute : il fait un mouvement vers l'avant avec la tête", estime-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Sardella est tombé dans le panneau : "À quoi ça sert ? On dirait que tous ces entraîneurs répètent à leurs joueurs : "Assurez-vous de répondre à l'intensité de l'Union." Mais de cette manière, toutes ces équipes finissent par oublier de jouer au football".

Anderlecht doit s'inspirer de sa fin de première mi-temps

Un coup du sort qui a cassé la dynamique retrouvée par le Sporting. Les séquences aperçues avant ce début de bagarre générale doivent servir de clé aux Mauves pour la finale de la Coupe : "Anderlecht a montré, pendant les dix minutes qui ont suivi le 1-2, comment il faut jouer l'Union. Avec beaucoup de monde autour du ballon et des combinaisons courtes".

"À ce moment-là, les Mauves ont eu le rythme pendant un instant. Si tu peux rentrer au vestiaire comme ça, tu poses peut-être les bases d'une bonne seconde mi-temps. Sardella a jeté ce petit plan à la poubelle", poursuit Degryse.



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Jérémy Taravel et son staff parviendront-ils à préparer les joueurs pour disputer ce type de football pendant 90 minutes (voir 120) au Heysel ? C'est là tout le défi rencontré par le football belge depuis un petit temps déjà.