Anthony Knockaert a encore frappé : quatrième montée de suite pour le Stade Mouscronnois !

Scott Crabbé, journaliste football
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Anthony Knockaert a encore frappé : quatrième montée de suite pour le Stade Mouscronnois !
Photo: © photonews
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La dernière journée de D3 ACFF (nouvellement D2 FFA) s'est clôturée hier au bout du suspense. Et elle a souri au Stade Mouscronnois, qui enchaîne une nouvelle montée.

Comme en D2 ACFF, ce dimanche marquait le clap de fin de la saison de D3 ACFF. Comme cela a été le cas un échelon plus haut, tout s'est joué lors de la dernière journée pour le titre.

Un sprint final qui a souri au Stade Mouscronnois. Et pourtant, les Hurlus ont vécu un dernier match de tous les dangers au Kosova Schaerbeek. Pour passer in extremis devant Saint-Ghislain Tertre-Hautrage au classement, il fallait l'emporter. Mais le Kosova a rapidement ouvert le score et a longtemps fait peur à Mouscron en menant 3-2.

Le Stade Mouscronnois en D2 ACFF à la photo finish

Mais les visiteurs ont fini par renverser la situation grâce à Anthony Knockaert et un but sur le gong de Jérôme Mezine pour s'imposer 3-4 dans l'euphorie générale. D'autant que dans le même temps, Saint-Ghislain Tertre-Hautrage était tenu en échec à Aische (1-1).

Pourtant plus en difficulté sur cette deuxième partie de saison, le Stade Mouscronnois est bel et bien champion et se hisse en D2 ACFF. Le club né des cendres de l'Excel Mouscron signe donc...une quatrième montée consécutive.


Outre Anthony Knockaert, les routiniers que sont Corentin Koçur, Yohan Brouckaert ou Idir Ouali ont tout donné pour permettre au club de continuer à renaître et au Canonnier de refaire de plus en plus de bruit. Sans oublier Jérôme Mezine, héros du titre à 41 ans.

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