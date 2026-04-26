🎥 Carton rouge mérité ? Killian Sardella perd ses nerfs et voit rouge dans le derby bruxellois

Après un accrochage avec Smith, Sardella a perdu ses nerfs et a été exclu après intervention de la VAR.

Le derby bruxellois entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise a tenu toutes ses promesses. Dès les premières minutes, l'intensité était au rendez-vous, avec deux équipes prêtes à tout pour prendre le dessus.

L'Union a frappé la première. Adem Zorgane a ouvert le score à la 17e minute et a doublé la mise une dizaine de minutes plus tard. Le milieu de terrain a fait très mal à la défense anderlechtoise.

Mais Anderlecht n'a pas tardé à réagir. Cvetkovic a réduit l'écart à la 32e minute, relançant la rencontre. Le stade s'est enflammé et le match a pris encore plus d'intensité.

Carton rouge trop sévère ?

Comme souvent dans un derby, la tension est montée d'un cran. Killian Sardella a perdu son sang-froid avant la pause. Après une faute, il s'est accroché avec Guilherme Smith, les deux joueurs se sont bousculés, puis Sardella a collé son front contre le visage de son adversaire. Smith s'est écroulé et la situation a dégénéré.

L'arbitre a sorti un carton jaune pour les deux joueurs, mais la VAR est intervenue. Après visionnage, la décision a été modifiée et Sardella a été exclu. Un tournant qui a un peu plus fait basculer ce derby.