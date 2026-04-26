🎥 Carton rouge mérité ? Killian Sardella perd ses nerfs et voit rouge dans le derby bruxellois
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Après un accrochage avec Smith, Sardella a perdu ses nerfs et a été exclu après intervention de la VAR.
Le derby bruxellois entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise a tenu toutes ses promesses. Dès les premières minutes, l'intensité était au rendez-vous, avec deux équipes prêtes à tout pour prendre le dessus.
L'Union a frappé la première. Adem Zorgane a ouvert le score à la 17e minute et a doublé la mise une dizaine de minutes plus tard. Le milieu de terrain a fait très mal à la défense anderlechtoise.
Mais Anderlecht n'a pas tardé à réagir. Cvetkovic a réduit l'écart à la 32e minute, relançant la rencontre. Le stade s'est enflammé et le match a pris encore plus d'intensité.
Carton rouge trop sévère ?
Comme souvent dans un derby, la tension est montée d'un cran. Killian Sardella a perdu son sang-froid avant la pause. Après une faute, il s'est accroché avec Guilherme Smith, les deux joueurs se sont bousculés, puis Sardella a collé son front contre le visage de son adversaire. Smith s'est écroulé et la situation a dégénéré.
🟥 | Killian Sardella reçoit un carton rouge pour ce geste de la tête. 😳🔟 #ANDUSG pic.twitter.com/07LGqtRXbm— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 26, 2026
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L'arbitre a sorti un carton jaune pour les deux joueurs, mais la VAR est intervenue. Après visionnage, la décision a été modifiée et Sardella a été exclu. Un tournant qui a un peu plus fait basculer ce derby.
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