Le Club de Bruges envoie un message très clair à l'Union après sa victoire face à La Gantoise

Le Club Bruges a arraché la victoire à Gand et s'est installé provisoirement en tête des Championss Play-Offs.

"Je joue les Play-Offs depuis 13 ou 14 ans, je sais comment ça fonctionne. Ce n'est pas parce qu'on perd une fois que tout est fini. Tant qu'on joue notre jeu et qu'on gagne, on n'a rien à se reprocher", a déclaré Hans Vanaken après la victoire à Gand.

Le Club de Bruges est provisoirement en tête des Champions Play-Offs. "Maintenant, c'est au tour de l'Union, mais on ne doit pas se focaliser là-dessus", a expliqué le capitaine brugeois. Le Club a pris la tête pour quelques heures et met la pression sur les Bruxellois.

Se concentrer uniquement sur Bruges

Les Unionistes doivent s'imposer sur le terrain d'Anderlecht pour conserver leur avance de deux points au classement. "Garder le zéro et gagner à l'extérieur, c'est important pour nous", a souligné Aleksandar Stankovic.

Le Club de Bruges veut réaliser quelque chose de spécial. "Ça donne confiance de gagner. Être en tête maintenant ? Ça ne compte pas, on ne doit pas regarder les autres équipes. On doit se concentrer sur nous-mêmes et continuer à gagner."



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Un avis partagé par le buteur Hugo Vetlesen. "On ne doit pas regarder le classement. On doit simplement jouer le mieux possible et continuer à prendre des points importants. Si on joue bien, le reste suivra, car on veut accomplir quelque chose de spécial."