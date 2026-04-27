Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/04: Mbemba Mangulu

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Mbemba Mangulu

En fin de contrat mais inaccessible : le retour d'un ancien Anderlechtois toujours aussi compliqué

Ces derniers jours, les rumeurs d'un possible retour de Chancel Mbemba au RSC Anderlecht vont à nouveau bon train. Mais la probabilité que cela se concrétise dès cet été semble quasi inexistante. (Lire la suite)