"J'ai pris énormément de plaisir" : Jelle Vossen savoure son grand retour avec Zulte Waregem

Zulte Waregem n'a fait qu'une bouchée de la RAAL ce dimanche soir. Une victoire nette et sans bavure 4-0.

Il n'y avait plus d'enjeu dans le match entre Zulte Waregem et la RAAL en Relegation Play-Offs. Comme Dender est assuré de terminer à la dernière place du classement, toutes les autres rencontres se jouent pour l'honneur.

Zulte Waregem en a profité pour offrir un beau spectacle à ses supporters en s'imposant 4-0. Jeppe Erenbjerg avait inscrit un doublé après 25 minutes de jeu. En seconde période, c'est le remplaçant Joseph Opoku qui a scellé le score final avec deux nouveaux buts.

Vossen de retour dans le onze de départ

Jelle Vossen n'avait plus débuté de match depuis le 2 août dernier. "Je pense que nous avons fait un bon match. Nous avons été très dominants en première mi-temps et le ballon circulait bien. Une victoire facile et elle était méritée", a confié Vossen au micro de Sporza après la rencontre.

"J'ai pris énormément de plaisir"

"Personnellement, j'ai pris énormément de plaisir, je ne peux pas le nier. Surtout pour un match à domicile, car c'est spécial. La saison prochaine ? Je ne sais pas ce qui va se passer. Pour l'instant, on attend de voir. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la victoire, on va savourer ça", a conclu l'attaquant.