"Il a une énorme envie de ramener le club au sommet" : Romelu Lukaku sur le chemin du retour à Anderlecht ?

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Il a une énorme envie de ramener le club au sommet" : Romelu Lukaku sur le chemin du retour à Anderlecht ?
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Après des années de domination de l'Union et du Club de Bruges, Anthony Vanden Borre en est convaincu : Anderlecht va très bientôt reprendre le pouvoir.

En tant que Bruxellois, Anthony Vanden Borre apprécie le travail accompli par l'Union Saint-Gilloise ces dernières années. Pourtant, il est convaincu que cette belle histoire ne pourra pas durer éternellement. Et selon lui, c'est la même chose pour le Club de Bruges.

VDB estime que Bruges arrive à la fin d'un cycle et qu'il faudra des années avant que les Blauw en Zwart ne retrouvent leur niveau. Plusieurs figures emblématiques vont s'en aller et l'équipe devra être reconstruite.

Anderlecht va gagner la Coupe

Vanden Borre attend beaucoup d'Anderlecht, et d'après lui, nous n'aurons pas à patienter des années. Les choses pourraient s'améliorer très rapidement.

Même si le départ (ou l'absence) de Thorgan Hazard est une grosse perte, l'équipe saura trouver une solution. Ce renouveau pourrait se manifester ce week-end, à l'approche de la finale de la Coupe, avec deux confrontations face à l'Union.

"Je pense que le RSCA va poser des problèmes à l’Union dimanche au Parc Astrid", explique-t-il dans La Capitale. "Mais surtout, pour la finale du 14 mai au Heysel, je prédis que les Mauves vont battre l'Union. Si Anderlecht gagne, ce sera le début d'un changement de pouvoir."

Lire aussi… Un Mauve emblématique mise tout sur l'Union : "Bruges est en fin de cycle"

Le retour au sommet des Mauves

Remporter la coupe marquerait le retour au premier plan d'Anderlecht. Et ensuite, tout pourrait aller très vite. "Car j'en suis convaincu : dans un ou deux ans, Anderlecht reprendra le contrôle de la Pro League. Et ça sera bénéfique pour le football belge."

Il attend beaucoup du retour de Romelu Lukaku, qui selon lui ne devrait plus tarder. "Chaque fois que je parle avec lui, ce qui arrive assez souvent, je sens qu'il a une énorme envie de ramener le Sporting au sommet", conclut Vanden Borre.

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