"C'est moi le coupable" : entre les espions et le C4 en vue, Domenico Tedesco explose

Hier soir, le match que toute la Turquie attendait a eu lieu. Entraîné par Domenico Tedesco, Fenerbahce s'est incliné 3-0 au Galatasaray.

Avec quatre points de retard sur son rival stambouliote au coup d'envoi, le choc d'hier était la dernière chance pour Fenerbahce dans la course au titre. Les hommes de Domenico Tedesco ont eu l'occasion de prendre les commandes, mais Talisca a manqué son penalty au quart d'heure.

Galatasaray a finalement ouvert la marque peu avant la mi-temps via Victor Osimhen, avant de dérouler en deuxième mi-temps (3-0), bien aidé par l'exclusion d'Ederson à l'heure de jeu. Pour Domenico Tedesco, l'après-match a presque été aussi agité que la rencontre elle-même.

Fenerbahce en crise, Tedesco vers la sortie ?

L'ancien sélectionneur des Diables était très en colère en conférence de presse. Tout y est passé, de la pression médiatique à l'arbitrage...en passant par la porosité du centre d'entraînement : "Le fait que Samandıra soit un complexe fermé me rendrait heureux. Dans nos installations, tout le monde peut voir nos entraînements. Cette saison, les adversaires savaient exactement ce que nous voulions faire. C’est pourquoi nous ne pouvons surprendre personne. Ils peuvent louer n’importe quel appartement environnant et regarder nos entraînements".

Tedesco en avait gros sur la patate : "À chaque fois, on cherche un coupable. Le coupable, c’est moi. Pour moi, il n’y a aucun problème. Pourvu que vous laissiez mes joueurs tranquilles. Cette saison, vous êtes entrés trop souvent dans leur tête".

L'entraîneur du Fener' a quitté le stade tête basse. Selon l'émission télé Beyaz Futbol, son aventure est terminée : la direction aurait décidé de mettre un terme à son contrat avant même les trois derniers matchs de la saison. Une information encore à confirmer mais qui ne fait qu'alimenter encore un peu plus la tension ambiante. Et dire qu'en janvier dernier, Domenico Tedesco avait remporté le deuxième trophée de sa carrière d'entraîneur en battant le Gala en finale de la Supercoupe de Turquie...



