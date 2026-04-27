"C'est moi le coupable" : entre les espions et le C4 en vue, Domenico Tedesco explose

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
"C'est moi le coupable" : entre les espions et le C4 en vue, Domenico Tedesco explose
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Hier soir, le match que toute la Turquie attendait a eu lieu. Entraîné par Domenico Tedesco, Fenerbahce s'est incliné 3-0 au Galatasaray.

Avec quatre points de retard sur son rival stambouliote au coup d'envoi, le choc d'hier était la dernière chance pour Fenerbahce dans la course au titre. Les hommes de Domenico Tedesco ont eu l'occasion de prendre les commandes, mais Talisca a manqué son penalty au quart d'heure.

Galatasaray a finalement ouvert la marque peu avant la mi-temps via Victor Osimhen, avant de dérouler en deuxième mi-temps (3-0), bien aidé par l'exclusion d'Ederson à l'heure de jeu. Pour Domenico Tedesco, l'après-match a presque été aussi agité que la rencontre elle-même.

Fenerbahce en crise, Tedesco vers la sortie ?

L'ancien sélectionneur des Diables était très en colère en conférence de presse. Tout y est passé, de la pression médiatique à l'arbitrage...en passant par la porosité du centre d'entraînement : "Le fait que Samandıra soit un complexe fermé me rendrait heureux. Dans nos installations, tout le monde peut voir nos entraînements. Cette saison, les adversaires savaient exactement ce que nous voulions faire. C’est pourquoi nous ne pouvons surprendre personne. Ils peuvent louer n’importe quel appartement environnant et regarder nos entraînements".

Tedesco en avait gros sur la patate : "À chaque fois, on cherche un coupable. Le coupable, c’est moi. Pour moi, il n’y a aucun problème. Pourvu que vous laissiez mes joueurs tranquilles. Cette saison, vous êtes entrés trop souvent dans leur tête".

L'entraîneur du Fener' a quitté le stade tête basse. Selon l'émission télé Beyaz Futbol, son aventure est terminée : la direction aurait décidé de mettre un terme à son contrat avant même les trois derniers matchs de la saison. Une information encore à confirmer mais qui ne fait qu'alimenter encore un peu plus la tension ambiante. Et dire qu'en janvier dernier, Domenico Tedesco avait remporté le deuxième trophée de sa carrière d'entraîneur en battant le Gala en finale de la Supercoupe de Turquie...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Süper Lig
Süper Lig Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Galatasaray
Fenerbahce
Domenico Tedesco

Plus de news

"Je signerai dans un club pour jouer numéro neuf" : Thomas Meunier vers une reconversion en fin de carrière ?

"Je signerai dans un club pour jouer numéro neuf" : Thomas Meunier vers une reconversion en fin de carrière ?

13:30
Un ancien espoir du Standard profite de la fin de saison de la RAAL : "Certains joueurs ne veulent pas jouer"

Un ancien espoir du Standard profite de la fin de saison de la RAAL : "Certains joueurs ne veulent pas jouer"

13:00
🎥 Nicolas Raskin buteur...pour rien : fameuse sensation dans les Playoffs écossais

🎥 Nicolas Raskin buteur...pour rien : fameuse sensation dans les Playoffs écossais

12:40
La fin de la Coupe d'Europe en clair en Belgique ? Disney+ sur le point de lancer la révolution

La fin de la Coupe d'Europe en clair en Belgique ? Disney+ sur le point de lancer la révolution

12:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/04: Mbemba Mangulu

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/04: Mbemba Mangulu

11:20
Anderlecht a-t-il trouvé la clé pour la finale de Coupe ? "Ils ont montré comment il faut jouer l'Union"

Anderlecht a-t-il trouvé la clé pour la finale de Coupe ? "Ils ont montré comment il faut jouer l'Union"

12:00
Le premier rouge direct de sa carrière : Killian Sardella n'est pas coutumier des "pétages de plomb"

Le premier rouge direct de sa carrière : Killian Sardella n'est pas coutumier des "pétages de plomb"

11:40
En fin de contrat mais inaccessible : le retour d'un ancien Anderlechtois toujours aussi compliqué

En fin de contrat mais inaccessible : le retour d'un ancien Anderlechtois toujours aussi compliqué

11:20
Le monde professionnel est en vue ! Un club aux dents longues (sportivement) promu en D1B

Le monde professionnel est en vue ! Un club aux dents longues (sportivement) promu en D1B

11:00
Un ancien du Standard catégorique : "Le club a besoin d'un coach comme Ricardo Sa Pinto"

Un ancien du Standard catégorique : "Le club a besoin d'un coach comme Ricardo Sa Pinto"

10:30
Anthony Knockaert a encore frappé : quatrième montée de suite pour le Stade Mouscronnois !

Anthony Knockaert a encore frappé : quatrième montée de suite pour le Stade Mouscronnois !

09:30
1
🎥 L'exclusion de Killian Sardella est-elle justifiée ? Un ancien arbitre tranche sans hésiter

🎥 L'exclusion de Killian Sardella est-elle justifiée ? Un ancien arbitre tranche sans hésiter

09:00
La fin d'un rêve un peu fou pour Philippe Clement : "J'en ai même été un peu ému"

La fin d'un rêve un peu fou pour Philippe Clement : "J'en ai même été un peu ému"

08:30
Ils étaient encore trois prétendants avant la dernière journée : le petit nouveau en D1 ACFF est connu !

Ils étaient encore trois prétendants avant la dernière journée : le petit nouveau en D1 ACFF est connu !

08:00
Trois matchs sans marquer : la Gantoise de Rik De Mil à court de solutions offensives

Trois matchs sans marquer : la Gantoise de Rik De Mil à court de solutions offensives

07:40
"La RAAL n'est plus que l'ombre d'elle-même" : Frédéric Taquin vide son sac

"La RAAL n'est plus que l'ombre d'elle-même" : Frédéric Taquin vide son sac

07:20
2
Prêt pour la finale contre l'Union...et même avant ? Nathan De Cat déjoue les pronostics

Prêt pour la finale contre l'Union...et même avant ? Nathan De Cat déjoue les pronostics

07:00
Un bilan de 12 sur 15 trompeur ? Pourquoi le Club de Bruges n'est pas intouchable Analyse

Un bilan de 12 sur 15 trompeur ? Pourquoi le Club de Bruges n'est pas intouchable

06:30
Déçu, Jérémy Taravel a aussi vu un Anderlecht "supérieur à l'Union" pendant 45 minutes

Déçu, Jérémy Taravel a aussi vu un Anderlecht "supérieur à l'Union" pendant 45 minutes

06:00
2
"J'ai pris énormément de plaisir" : Jelle Vossen savoure son grand retour avec Zulte Waregem

"J'ai pris énormément de plaisir" : Jelle Vossen savoure son grand retour avec Zulte Waregem

23:20
Le Bayern Munich de Vincent Kompany aura du pain sur la planche : le PSG est presque au complet

Le Bayern Munich de Vincent Kompany aura du pain sur la planche : le PSG est presque au complet

23:00
"Tuer un match comme ça..." : Nathan Saliba conteste le rouge de Killian Sardella

"Tuer un match comme ça..." : Nathan Saliba conteste le rouge de Killian Sardella

22:30
5
"Celui qui tombe en premier a gagné..." : l'expulsion de Sardella excessive ?

"Celui qui tombe en premier a gagné..." : l'expulsion de Sardella excessive ?

21:40
3
La pire équipe des Champions' Play-Offs : Fred Vanderbiest explose après la débâcle de Malines

La pire équipe des Champions' Play-Offs : Fred Vanderbiest explose après la débâcle de Malines

22:00
Corrigés et dépassés : La RAAL prend une lourde claque contre Zulte Waregem

Corrigés et dépassés : La RAAL prend une lourde claque contre Zulte Waregem

21:28
Sans forcer son talent, l'Union reprend la tête et laisse peu d'espoir à Anderlecht en vue de la finale

Sans forcer son talent, l'Union reprend la tête et laisse peu d'espoir à Anderlecht en vue de la finale

20:31
🎥 Carton rouge mérité ? Killian Sardella perd ses nerfs et voit rouge dans le derby bruxellois

🎥 Carton rouge mérité ? Killian Sardella perd ses nerfs et voit rouge dans le derby bruxellois

20:29
5
Le Club de Bruges envoie un message très clair à l'Union après sa victoire face à La Gantoise

Le Club de Bruges envoie un message très clair à l'Union après sa victoire face à La Gantoise

20:20
"Il rend les joueurs adverses fous" : la démonstration de Jérémy Doku affole même une légende rivale de City

"Il rend les joueurs adverses fous" : la démonstration de Jérémy Doku affole même une légende rivale de City

20:00
Une mi-temps a suffi : Saint-Trond a renversé et écrasé Malines

Une mi-temps a suffi : Saint-Trond a renversé et écrasé Malines

19:30
"Il y a une sorte d'appréhension mentale" : les mots forts de Sébastien Pocognoli

"Il y a une sorte d'appréhension mentale" : les mots forts de Sébastien Pocognoli

19:00
Jérémy Taravel surprend avec un onze un peu différent contre l'Union

Jérémy Taravel surprend avec un onze un peu différent contre l'Union

18:09
"Je veux pouvoir rapporter une bonne somme" : Matthieu Epolo transparent sur un potentiel départ du Standard

"Je veux pouvoir rapporter une bonne somme" : Matthieu Epolo transparent sur un potentiel départ du Standard

18:30
24 minutes avant de reprendre la rencontre : Nicolas Laforge violemment pris à partie

24 minutes avant de reprendre la rencontre : Nicolas Laforge violemment pris à partie

18:00
"Quand ils se mettent à jouer..." : Rik De Mil a choisi son camp dans la course au titre

"Quand ils se mettent à jouer..." : Rik De Mil a choisi son camp dans la course au titre

17:30
13
Un "coach bidon" ? Karel Geraerts en grand danger à Reims

Un "coach bidon" ? Karel Geraerts en grand danger à Reims

17:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Süper Lig

 Journée 31
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 4-0 Kasimpasa Kasimpasa
Eyüpspor Eyüpspor 3-0 Gaziantep B.B. Gaziantep B.B.
Kayserispor Kayserispor 2-0 Rizespor Rizespor
Göztepe Göztepe 2-0 Antalyaspor Antalyaspor
Genclerbirligi Genclerbirligi 1-0 Kocaelispor Kocaelispor
Galatasaray Galatasaray 3-0 Fenerbahce Fenerbahce
Alanyaspor Alanyaspor 16:00 Samsunspor Samsunspor
Besiktas Besiktas 19:00 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük
Konyaspor Konyaspor 19:00 Trabzonspor Trabzonspor
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved