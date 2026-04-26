La pire équipe des Champions' Play-Offs : Fred Vanderbiest explose après la débâcle de Malines

Battu par Saint-Trond, Malines est dernier des Championss Play-Offs. Déçu par la prestation de son équipe, Fred Vanderbiest pointe un manque de solidité et de mental.

Saint-Trond s'est imposé 1-4 sur la pelouse de Malines ce dimanche après-midi. Bouke Boersma avait donné l'avantage à Malines après 26 minutes contre Saint-Trond, mais les Canaris ont renversé la rencontre.

L'égalisation est tombée sur un centre de Joedrick Pupe, mal négocié par Nacho Miras qui a marqué contre son camp. Après la pause, Saint-Trond a puni Malines avec trois nouveaux buts pour sceller le score à 1-4.

Un constat mental inquiétant

L'entraîneur de Malines, Fred Vanderbiest, était très frustré par ses joueurs. "Tout était sous contrôle en première mi-temps, et puis on offre un but à l'adversaire sans aucune raison. On aurait dû mener 2-0", a-t-il déclaré au micro de Sporza.

Avec 1 point sur 15 en Champions' Play-offs, le bilan est lourd. "Chaque semaine, on commet une erreur, que ce soit individuel ou collectif et on lâche mentalement. Ce n'est pas acceptable", a ajouté Vanderbiest.

Manque de répondant

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Selon le coach, l'équipe a perdu pied trop rapidement : "Pendant 15 minutes, on a perdu les pédales et ils en ont profité pour marquer les troisième et quatrième buts. Tout est une question d'efficacité dans les deux surfaces. Je me pose des questions sur nos choix et notre force mentale. Même si notre noyau n'est pas le plus large ou le plus qualitatif, 1 sur 15, ce n'est pas assez."