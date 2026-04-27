Trois matchs sans marquer : la Gantoise de Rik De Mil à court de solutions offensives

La Gantoise a perdu samedi le derby contre le Club de Bruges. Les hommes de Rik De Mil n'ont pas su marquer pour le troisième match d'affilée...

La Gantoise s'est inclinée samedi à domicile face au Club de Bruges. Grâce à des réalisations de Vetlesen et Tzolis, les Brugeois se sont imposés 0-2 à la Planet Group Arena. Les Gantois enchaînent un troisième match consécutif sans inscrire le moindre but.

Deux buts en cinq matches

Les Buffalos n'ont inscrit que deux buts jusqu'ici en Champions' Play-Offs. Max Daen avait trouvé le chemin des filets lors de la première journée contre le KV Malines. La journée suivante, Kanga a inscrit l'unique but gantois face à Anderlecht.

"Nous avons affronté les deux meilleures équipes de Belgique (le Club de Bruges et l'Union, ndlr)", a déclaré Rik De Mil à Het Laatste Nieuws. "Nous montrons de bonnes choses, mais nous devons franchir un cap et amener davantage de qualité pour, à partir de là, nous créer de vraies occasions."

"Je ne vois pas de joueurs qui doutent"

"Je ne vois pas de joueurs qui doutent. Contre l'Union et le Club de Bruges, on se heurte à deux équipes d'une qualité énorme. En Play-Offs, elles élèvent leur niveau", a ajouté De Mil.

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"Pendant l'été, nous pourrons tirer des conclusions afin de renforcer l'équipe, pour qu'à terme nous puissions reconstruire une Gantoise capable de rivaliser avec le top belge dans la création d'occasions et dans la capacité à gagner des matchs. Pour l'instant, on essaie d'en tirer le maximum, mais il y a beaucoup de travail."