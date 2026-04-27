En fin de contrat mais inaccessible : le retour d'un ancien Anderlechtois toujours aussi compliqué

Scott Crabbé, journaliste football
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En fin de contrat mais inaccessible : le retour d'un ancien Anderlechtois toujours aussi compliqué
Photo: © photonews
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Ces derniers jours, les rumeurs d'un possible retour de Chancel Mbemba à Anderlecht vont à nouveau bon train. Mais la probabilité que cela se concrétise cet été semble quasi inexistante.

Anderlecht présente un manque certain dans l'axe de la défense. Un joueur expérimenté serait plus que bienvenu et, dans ce contexte, le nom de Chancel Mbemba revient sur la table. 

Les Mauves travaillent depuis plus d'un an sur un possible retour de Mbemba, lorsque le joueur a été mis à l'écart par Marseille. Les performances du Congolais avec Lille confortent la direction dans son envie de le faire revenir. Son cas est suivi de près, les contacts avec son entourage sont soigneusement entretenus.

La frustration de Hasi

Besnik Hasi avait déjà indiqué avant son départ qu'il avait lui aussi discuté avec son ancien joueur pour tenter de le faire revenir. Les deux hommes s'étaient retrouvés du côté de Dilbeek. Mais il est vite apparu qu'un accord serait compliqué.

Une indemnité de transfert aurait dû être payée et les exigences salariales de Mbemba sont assez élevées, ce qui a rendu l'opération impossible à l'époque. Le club a essayé, mais est revenu bredouille, au grand dam de Hasi.

Une mission financièrement impossible 

Et selon La Dernière Heure, l'aspect financier pose toujours problème. Anderlecht n'a tout simplement pas les moyens de convaincre Mbemba, même si les deux parties faisaient de gros efforts.

Mbemba arrive en fin de contrat à Lille, mais il espère surtout se montrer à la Coupe du Monde avec le Congo. À 31 ans, cela devrait lui permettre de décrocher un dernier grand transfert, et il y a de fortes chances que ce ne soit pas en direction du Lotto Park.

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