🎥 L'exclusion de Killian Sardella est-elle justifiée ? Un ancien arbitre tranche sans hésiter

🎥 L'exclusion de Killian Sardella est-elle justifiée ? Un ancien arbitre tranche sans hésiter

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

À la pause du derby bruxellois, Killian Sardella a été exclu pour un geste de mauvaise humeur sur Guilherme. Un carton rouge mérité selon l'ancien arbitre Serge Gumienny.

Anderlecht ne décolère pas après l'exclusion de Killian Sardella à la suite d'une échauffourée avec Smith. Tant les joueurs que le staff estiment cette carte rouge injustifiée. Pour Serge Gumienny, l'issue arbitrale de la phase ne faisait aucun doute.

“Sardella ne donne pas un gros coup de tête, mais c'est bien un geste de revanche totalement inutile. Pour moi, c'est une action agressive qui a été logiquement sanctionnée d'un rouge”, explique-t-il sans détour dans Het Belang van Limburg.

Pour l'ancien arbitre, on ne pouvait pas laisser passer cela. “Ce n'est pas simplement se retrouver nez à nez. Il y a un geste clairement agressif de la tête en direction du visage de l'adversaire".

Sardella trop impétueux

Jasper Vergoote, l'arbitre en charge du derby d'hier soir, a la réputation de sortir rapidement ses cartes rouges. En 21 matches, il en a brandi pas moins de 7. L'exclusion d'hier est toutefois tombée sur indication du VAR, car il n'avait initialement pas vu lui-même le geste de Sardella.

Lire aussi… 🎥 Carton rouge mérité ? Killian Sardella perd ses nerfs et voit rouge dans le derby bruxellois

“Je trouve donc que le VAR a eu raison d'intervenir, à partir du moment où l'arbitre de terrain est passé à côté de ce geste excessif”, poursuit Gumienny. Une analyse peu partagée par les supporters anderlechtois, qui rétorquent qu'au milieu de la mêlée, Christian Brugess a envoyé Ilay Camara au sol. Le capitaine unioniste l'a toutefois fait d'une poussée et non tête contre tête. Mais le voir s'en sortir sans carton a encore accentué la frustration du Lotto Park.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Union SG
Killian Sardella

Plus de news

🎥 Carton rouge mérité ? Killian Sardella perd ses nerfs et voit rouge dans le derby bruxellois

🎥 Carton rouge mérité ? Killian Sardella perd ses nerfs et voit rouge dans le derby bruxellois

20:29
5
Prêt pour la finale contre l'Union...et même avant ? Nathan De Cat déjoue les pronostics

Prêt pour la finale contre l'Union...et même avant ? Nathan De Cat déjoue les pronostics

07:00
Déçu, Jérémy Taravel a aussi vu un Anderlecht "supérieur à l'Union" pendant 45 minutes

Déçu, Jérémy Taravel a aussi vu un Anderlecht "supérieur à l'Union" pendant 45 minutes

06:00
1
Sans forcer son talent, l'Union reprend la tête et laisse peu d'espoir à Anderlecht en vue de la finale

Sans forcer son talent, l'Union reprend la tête et laisse peu d'espoir à Anderlecht en vue de la finale

20:31
"Tuer un match comme ça..." : Nathan Saliba conteste le rouge de Killian Sardella

"Tuer un match comme ça..." : Nathan Saliba conteste le rouge de Killian Sardella

22:30
3
"Celui qui tombe en premier a gagné..." : l'expulsion de Sardella excessive ?

"Celui qui tombe en premier a gagné..." : l'expulsion de Sardella excessive ?

21:40
2
Anthony Knockaert a encore frappé : quatrième montée de suite pour le Stade Mouscronnois !

Anthony Knockaert a encore frappé : quatrième montée de suite pour le Stade Mouscronnois !

09:30
La fin d'un rêve un peu fou pour Philippe Clement : "J'en ai même été un peu ému"

La fin d'un rêve un peu fou pour Philippe Clement : "J'en ai même été un peu ému"

08:30
Trois matchs sans marquer : la Gantoise de Rik De Mil à court de solutions offensives

Trois matchs sans marquer : la Gantoise de Rik De Mil à court de solutions offensives

07:40
Ils étaient encore trois prétendants avant la dernière journée : le petit nouveau en D1 ACFF est connu !

Ils étaient encore trois prétendants avant la dernière journée : le petit nouveau en D1 ACFF est connu !

08:00
"La RAAL n'est plus que l'ombre d'elle-même" : Frédéric Taquin vide son sac

"La RAAL n'est plus que l'ombre d'elle-même" : Frédéric Taquin vide son sac

07:20
Un bilan de 12 sur 15 trompeur ? Pourquoi le Club de Bruges n'est pas intouchable Analyse

Un bilan de 12 sur 15 trompeur ? Pourquoi le Club de Bruges n'est pas intouchable

06:30
"J'ai pris énormément de plaisir" : Jelle Vossen savoure son grand retour avec Zulte Waregem

"J'ai pris énormément de plaisir" : Jelle Vossen savoure son grand retour avec Zulte Waregem

23:20
Le Bayern Munich de Vincent Kompany aura du pain sur la planche : le PSG est presque au complet

Le Bayern Munich de Vincent Kompany aura du pain sur la planche : le PSG est presque au complet

23:00
La pire équipe des Champions' Play-Offs : Fred Vanderbiest explose après la débâcle de Malines

La pire équipe des Champions' Play-Offs : Fred Vanderbiest explose après la débâcle de Malines

22:00
Corrigés et dépassés : La RAAL prend une lourde claque contre Zulte Waregem

Corrigés et dépassés : La RAAL prend une lourde claque contre Zulte Waregem

21:28
Le Club de Bruges envoie un message très clair à l'Union après sa victoire face à La Gantoise

Le Club de Bruges envoie un message très clair à l'Union après sa victoire face à La Gantoise

20:20
Une mi-temps a suffi : Saint-Trond a renversé et écrasé Malines

Une mi-temps a suffi : Saint-Trond a renversé et écrasé Malines

19:30
"Il rend les joueurs adverses fous" : la démonstration de Jérémy Doku affole même une légende rivale de City

"Il rend les joueurs adverses fous" : la démonstration de Jérémy Doku affole même une légende rivale de City

20:00
"Il y a une sorte d'appréhension mentale" : les mots forts de Sébastien Pocognoli

"Il y a une sorte d'appréhension mentale" : les mots forts de Sébastien Pocognoli

19:00
"Je veux pouvoir rapporter une bonne somme" : Matthieu Epolo transparent sur un potentiel départ du Standard

"Je veux pouvoir rapporter une bonne somme" : Matthieu Epolo transparent sur un potentiel départ du Standard

18:30
Jérémy Taravel surprend avec un onze un peu différent contre l'Union

Jérémy Taravel surprend avec un onze un peu différent contre l'Union

18:09
Une grande première depuis la victoire contre le Standard pour Leko : "Maintenant, à l'Union de jouer"

Une grande première depuis la victoire contre le Standard pour Leko : "Maintenant, à l'Union de jouer"

16:30
Auteur du but victorieux en finale : un ancien espoir d'Anderlecht remporte le premier trophée de sa carrière

Auteur du but victorieux en finale : un ancien espoir d'Anderlecht remporte le premier trophée de sa carrière

14:00
"Quand ils se mettent à jouer..." : Rik De Mil a choisi son camp dans la course au titre

"Quand ils se mettent à jouer..." : Rik De Mil a choisi son camp dans la course au titre

17:30
13
24 minutes avant de reprendre la rencontre : Nicolas Laforge violemment pris à partie

24 minutes avant de reprendre la rencontre : Nicolas Laforge violemment pris à partie

18:00
Un "coach bidon" ? Karel Geraerts en grand danger à Reims

Un "coach bidon" ? Karel Geraerts en grand danger à Reims

17:00
Le paradoxe qui amuse le Nord : le probable retour de Thorgan Hazard à Lens fait parler

Le paradoxe qui amuse le Nord : le probable retour de Thorgan Hazard à Lens fait parler

14:30
La barre a tremblé, Leko peut souffler : le Club de Bruges prend la première place avant le derby Bruxellois !

La barre a tremblé, Leko peut souffler : le Club de Bruges prend la première place avant le derby Bruxellois !

15:30
"Ça a tout changé" : le directeur sportif du Bayern revient sur l'appel qui a précipité l'arrivée de Kompany

"Ça a tout changé" : le directeur sportif du Bayern revient sur l'appel qui a précipité l'arrivée de Kompany

16:00
"Adri en rit, mais moi ça me touche profondément" : la famille de Bertaccini choquée par les insultes en ligne

"Adri en rit, mais moi ça me touche profondément" : la famille de Bertaccini choquée par les insultes en ligne

13:00
1
🎥 Nouveau clin d'oeil au Standard : Hugo Cuypers fait le show avec l'ancien chouchou de Ronny Deila

🎥 Nouveau clin d'oeil au Standard : Hugo Cuypers fait le show avec l'ancien chouchou de Ronny Deila

15:00
Un Mauve emblématique mise tout sur l'Union : "Bruges est en fin de cycle"

Un Mauve emblématique mise tout sur l'Union : "Bruges est en fin de cycle"

26/04
1
"Il a une énorme envie de ramener le club au sommet" : Romelu Lukaku sur le chemin du retour à Anderlecht ?

"Il a une énorme envie de ramener le club au sommet" : Romelu Lukaku sur le chemin du retour à Anderlecht ?

26/04
"Quand le chef des Ultras me passe le drapeau..." : Matthieu Epolo raconte son planté polémique au Mambourg

"Quand le chef des Ultras me passe le drapeau..." : Matthieu Epolo raconte son planté polémique au Mambourg

13:30
1
Genk perd deux points et son prodige face au Standard : le double constat cinglant de Nicky Hayen

Genk perd deux points et son prodige face au Standard : le double constat cinglant de Nicky Hayen

12:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 5
La Gantoise La Gantoise 0-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-offs 2

 Journée 5
OH Louvain OH Louvain 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-offs 3

 Journée 5
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved