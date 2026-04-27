🎥 L'exclusion de Killian Sardella est-elle justifiée ? Un ancien arbitre tranche sans hésiter

À la pause du derby bruxellois, Killian Sardella a été exclu pour un geste de mauvaise humeur sur Guilherme. Un carton rouge mérité selon l'ancien arbitre Serge Gumienny.

Anderlecht ne décolère pas après l'exclusion de Killian Sardella à la suite d'une échauffourée avec Smith. Tant les joueurs que le staff estiment cette carte rouge injustifiée. Pour Serge Gumienny, l'issue arbitrale de la phase ne faisait aucun doute.

🟥 | Killian Sardella reçoit un carton rouge pour ce geste de la tête. 😳🔟 #ANDUSG pic.twitter.com/07LGqtRXbm — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 26, 2026

“Sardella ne donne pas un gros coup de tête, mais c'est bien un geste de revanche totalement inutile. Pour moi, c'est une action agressive qui a été logiquement sanctionnée d'un rouge”, explique-t-il sans détour dans Het Belang van Limburg.

Pour l'ancien arbitre, on ne pouvait pas laisser passer cela. “Ce n'est pas simplement se retrouver nez à nez. Il y a un geste clairement agressif de la tête en direction du visage de l'adversaire".

Sardella trop impétueux

Jasper Vergoote, l'arbitre en charge du derby d'hier soir, a la réputation de sortir rapidement ses cartes rouges. En 21 matches, il en a brandi pas moins de 7. L'exclusion d'hier est toutefois tombée sur indication du VAR, car il n'avait initialement pas vu lui-même le geste de Sardella.



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“Je trouve donc que le VAR a eu raison d'intervenir, à partir du moment où l'arbitre de terrain est passé à côté de ce geste excessif”, poursuit Gumienny. Une analyse peu partagée par les supporters anderlechtois, qui rétorquent qu'au milieu de la mêlée, Christian Brugess a envoyé Ilay Camara au sol. Le capitaine unioniste l'a toutefois fait d'une poussée et non tête contre tête. Mais le voir s'en sortir sans carton a encore accentué la frustration du Lotto Park.