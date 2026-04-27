Prêt pour la finale contre l'Union...et même avant ? Nathan De Cat déjoue les pronostics

Nathan De Cat est sur le retour à Anderlecht. Il a déjà pu reprendre part à l'entraînement collectif.

Malgré ses capacités hors-normes, peu imaginaient l'importance que Nathan De Cat prendrait à Anderlecht dès cette saison, du haut de ses 17 ans. Mais le talent n'attend pas, surtout au sein d'un effectif manquant d'idées en milieu de terrain.

Des idées, De Cat en a tout de suite amené, au point de se rendre indispensable : déjà 47 matchs disputés pour sa première saison avec le noyau A. Si bien que lorsqu'il s'est blessé juste avant la mi-temps du deuxième match de Playoffs contre Malines, c'est comme si le ciel était tombé sur la tête du Sporting.

Victime d'une déchirure du ligament syndesmotique, le jeune Diable Rouge a été annoncé sur la touche pour une durée de quatre à six semaines, de quoi intourer d'un sérieux point d'interrogation sa participation à la finale de la Coupe de Belgique contre l'Union Saint-Gilloise le 14 mai.

Nathan De Cat revient plus vite que prévu

Mais De Cat est en avance sur son programme de rééducation. C'est Tristan Degreef qui l'a (de manière consciente ou non) confirmé en publiant en story Instagram une photo de la séance d'entraînement de samedi où figure De Cat avec une chasuble.

Comme le confirme La Dernière Heure, le Bruxellois n'est pas encore en mesure de prendre part à tous les exercices mais a bien quitté l'infirmerie depuis plusieurs jours, avec une avance certaine sur les prédictions, ses progrès sont assez rapides.



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Il sera sans doute de retour à la compétition plus tôt que prévu, au point d'être en mesure de recevoir du temps de jeu contre La Gantoise ou même le Club de Bruges avant la finale de Coupe ? Ce serait optimal pour Anderlecht et pour le joueur, mais attention à ne pas précipiter les choses, surtout dans le chef d'un élément qui s'est offert le droit d'espérer une participation à la Coupe du Monde en fin de saison.