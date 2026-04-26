Le Bayern Munich de Vincent Kompany aura du pain sur la planche : le PSG est presque au complet

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le Bayern Munich de Vincent Kompany aura du pain sur la planche : le PSG est presque au complet

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Le PSG récupère ses cadres avant d'affronter le Bayern Munich de Vincent Kompany. Hakimi, Mendes et Ruiz vont bien.

Le Paris Saint-Germain aborde sa demi-finale de Ligue des champions face au Bayern Munich avec de bonnes nouvelles. Le groupe de Luis Enrique est presque au complet et les inquiétudes se sont dissipées.

Un groupe presque au complet

Plus de peur que de mal pour le trio Hakimi-Mendes-Ruiz. Touchés lors du dernier match de championnat contre Anger, les trois Parisiens ont rassuré le staff médical. Aucun d'entre eux ne souffre de lésion grave d'après Le Parisien.

Le soulagement est également de mise pour Vitinha qui voit le bout du tunnel. Écarté des terrains à cause d'une inflammation au talon, l'international portugais a repris le chemin de l'entraînement.

Le Bayern arrive à Paris avec du lourd

En face, le Bayern Munich de Vincent Kompany débarque avec ses certitudes et une armada offensive qui fait peur. Serge Gnabry est le seul grand absent côté allemand. Les Bavarois viennent pour bousculer le champion d'Europe.


Luis Enrique, fidèle à son style, avait entretenu le mystère pour ne rien laisser filtrer. Le rendez-vous est fixé à mardi prochain, au Parc des Princes, avec un coup d'envoi prévu à 21h.

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