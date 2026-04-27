"La RAAL n'est plus que l'ombre d'elle-même" : Frédéric Taquin vide son sac

La RAAL a pris une claque 4-0 à Zulte Waregem et enchaîne une quatrième défaite de suite. Frédéric Taquin est très dur et parle d'une équipe méconnaissable.

La RAAL n'a pas existé lors de son déplacement à Zulte Waregem, une très grosse défaite 4-0. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Loups ont tendu le bâton pour se faire battre.

Des joueurs en vacances

Frédéric Taquin était en colère en conférence de presse, son équipe n'a rien montré. "Je ne sais pas si je suis fâché ou dépité. On n'est plus du tout présent dans cette compétition, on ne gagne plus les deuxièmes ballons et on est puni à chaque occasion adverse."

Le constat est très dur. "On est en train de se ridiculiser tout doucement. Ce n'est pas volontaire, mais on n'est plus du tout connecté et on n'a pas la qualité pour se le permettre."

La RAAL n'a plus gagné depuis le 15 mars

Le coach pointe du doigt un problème collectif. "On travaille une organisation solide à l'entraînement, mais on ne la voit plus du tout en match. On manque de tout et on n'est pas capable de répondre présent face à l'adversité."

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"La RAAL n'est plus que l'ombre d'elle-même pour le moment", un aveu fort qui résume la situation actuelle du club, sur une série de quatre défaites consécutives.