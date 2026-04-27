Analyse Un bilan de 12 sur 15 trompeur ? Pourquoi le Club de Bruges n'est pas intouchable

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt depuis Gent
| Commentaire
Un bilan de 12 sur 15 trompeur ? Pourquoi le Club de Bruges n'est pas intouchable
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Club de Bruges aborde les cinq derniers matchs en pleine confiance. L'objectif est de maintenir la pression sur l'Union avant un possible tournant le 17 mai dans la course au titre.

Le Club de Bruges est en très bonne position malgré sa deuxième place. Les Brugeois ont pris 12 points sur 15 dans ces Play-Offs, avec une seule défaite, 2-1 sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise. Ils se sont imposés contre Anderlecht, Saint-Trond, Malines et La Gantoise.

Les Brugeois ont inscrit quinze buts pour seulement six encaissés. Logiquement, Aleksandar Stankovic se réjouissait après la rencontre d'avoir gardé le zéro derrière : "Nous avons joué avec énormément de concentration."

Un futur champion ?

"Un clean sheet est aussi important que marquer un but. Nous avons fait du bon boulot et nous avons évité un piège difficile", a-t-il ajouté. Rik De Mil estime que, avec cet effectif, le Club de Bruges doit être champion.

Ivan Leko préfère rester prudent. Il rappelle que l'Union avait pris énormément de points la saison passée. Le match du 17 mai pourrait être décisif pour le titre.

Ce bilan de 12 sur 15 est excellent, même si le revers face à l'Union reste en travers de la gorge. S'ils jouent comme lors de la première période contre Anderlecht ou comme lors de leurs temps forts face à Malines et Gand, ils ont le niveau pour le titre.

Lire aussi… Trois matchs sans marquer : la Gantoise de Rik De Mil à court de solutions offensives

Mais le 17 mai, il n'y aura aucune place pour un passage à vide, comme ce fut le cas en seconde mi-temps contre Saint-Trond ou Anderlecht.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
La Gantoise

Plus de news

Trois matchs sans marquer : la Gantoise de Rik De Mil à court de solutions offensives

Trois matchs sans marquer : la Gantoise de Rik De Mil à court de solutions offensives

07:40
Anthony Knockaert a encore frappé : quatrième montée de suite pour le Stade Mouscronnois !

Anthony Knockaert a encore frappé : quatrième montée de suite pour le Stade Mouscronnois !

09:30
Le Club de Bruges envoie un message très clair à l'Union après sa victoire face à La Gantoise

Le Club de Bruges envoie un message très clair à l'Union après sa victoire face à La Gantoise

20:20
🎥 L'exclusion de Killian Sardella est-elle justifiée ? Un ancien arbitre tranche sans hésiter

🎥 L'exclusion de Killian Sardella est-elle justifiée ? Un ancien arbitre tranche sans hésiter

09:00
"Quand ils se mettent à jouer..." : Rik De Mil a choisi son camp dans la course au titre

"Quand ils se mettent à jouer..." : Rik De Mil a choisi son camp dans la course au titre

17:30
13
La fin d'un rêve un peu fou pour Philippe Clement : "J'en ai même été un peu ému"

La fin d'un rêve un peu fou pour Philippe Clement : "J'en ai même été un peu ému"

08:30
Ils étaient encore trois prétendants avant la dernière journée : le petit nouveau en D1 ACFF est connu !

Ils étaient encore trois prétendants avant la dernière journée : le petit nouveau en D1 ACFF est connu !

08:00
Prêt pour la finale contre l'Union...et même avant ? Nathan De Cat déjoue les pronostics

Prêt pour la finale contre l'Union...et même avant ? Nathan De Cat déjoue les pronostics

07:00
"La RAAL n'est plus que l'ombre d'elle-même" : Frédéric Taquin vide son sac

"La RAAL n'est plus que l'ombre d'elle-même" : Frédéric Taquin vide son sac

07:20
Déçu, Jérémy Taravel a aussi vu un Anderlecht "supérieur à l'Union" pendant 45 minutes

Déçu, Jérémy Taravel a aussi vu un Anderlecht "supérieur à l'Union" pendant 45 minutes

06:00
1
La barre a tremblé, Leko peut souffler : le Club de Bruges prend la première place avant le derby Bruxellois !

La barre a tremblé, Leko peut souffler : le Club de Bruges prend la première place avant le derby Bruxellois !

15:30
"Tuer un match comme ça..." : Nathan Saliba conteste le rouge de Killian Sardella

"Tuer un match comme ça..." : Nathan Saliba conteste le rouge de Killian Sardella

22:30
3
"J'ai pris énormément de plaisir" : Jelle Vossen savoure son grand retour avec Zulte Waregem

"J'ai pris énormément de plaisir" : Jelle Vossen savoure son grand retour avec Zulte Waregem

23:20
Le Bayern Munich de Vincent Kompany aura du pain sur la planche : le PSG est presque au complet

Le Bayern Munich de Vincent Kompany aura du pain sur la planche : le PSG est presque au complet

23:00
"Celui qui tombe en premier a gagné..." : l'expulsion de Sardella excessive ?

"Celui qui tombe en premier a gagné..." : l'expulsion de Sardella excessive ?

21:40
2
La pire équipe des Champions' Play-Offs : Fred Vanderbiest explose après la débâcle de Malines

La pire équipe des Champions' Play-Offs : Fred Vanderbiest explose après la débâcle de Malines

22:00
Sans forcer son talent, l'Union reprend la tête et laisse peu d'espoir à Anderlecht en vue de la finale

Sans forcer son talent, l'Union reprend la tête et laisse peu d'espoir à Anderlecht en vue de la finale

20:31
Corrigés et dépassés : La RAAL prend une lourde claque contre Zulte Waregem

Corrigés et dépassés : La RAAL prend une lourde claque contre Zulte Waregem

21:28
🎥 Carton rouge mérité ? Killian Sardella perd ses nerfs et voit rouge dans le derby bruxellois

🎥 Carton rouge mérité ? Killian Sardella perd ses nerfs et voit rouge dans le derby bruxellois

20:29
5
Une mi-temps a suffi : Saint-Trond a renversé et écrasé Malines

Une mi-temps a suffi : Saint-Trond a renversé et écrasé Malines

19:30
"Il rend les joueurs adverses fous" : la démonstration de Jérémy Doku affole même une légende rivale de City

"Il rend les joueurs adverses fous" : la démonstration de Jérémy Doku affole même une légende rivale de City

20:00
Une grande première depuis la victoire contre le Standard pour Leko : "Maintenant, à l'Union de jouer"

Une grande première depuis la victoire contre le Standard pour Leko : "Maintenant, à l'Union de jouer"

16:30
Jérémy Taravel surprend avec un onze un peu différent contre l'Union

Jérémy Taravel surprend avec un onze un peu différent contre l'Union

18:09
"Il y a une sorte d'appréhension mentale" : les mots forts de Sébastien Pocognoli

"Il y a une sorte d'appréhension mentale" : les mots forts de Sébastien Pocognoli

19:00
"Je veux pouvoir rapporter une bonne somme" : Matthieu Epolo transparent sur un potentiel départ du Standard

"Je veux pouvoir rapporter une bonne somme" : Matthieu Epolo transparent sur un potentiel départ du Standard

18:30
24 minutes avant de reprendre la rencontre : Nicolas Laforge violemment pris à partie

24 minutes avant de reprendre la rencontre : Nicolas Laforge violemment pris à partie

18:00
Un "coach bidon" ? Karel Geraerts en grand danger à Reims

Un "coach bidon" ? Karel Geraerts en grand danger à Reims

17:00
"Ça a tout changé" : le directeur sportif du Bayern revient sur l'appel qui a précipité l'arrivée de Kompany

"Ça a tout changé" : le directeur sportif du Bayern revient sur l'appel qui a précipité l'arrivée de Kompany

16:00
🎥 Nouveau clin d'oeil au Standard : Hugo Cuypers fait le show avec l'ancien chouchou de Ronny Deila

🎥 Nouveau clin d'oeil au Standard : Hugo Cuypers fait le show avec l'ancien chouchou de Ronny Deila

15:00
Le paradoxe qui amuse le Nord : le probable retour de Thorgan Hazard à Lens fait parler

Le paradoxe qui amuse le Nord : le probable retour de Thorgan Hazard à Lens fait parler

14:30
Auteur du but victorieux en finale : un ancien espoir d'Anderlecht remporte le premier trophée de sa carrière

Auteur du but victorieux en finale : un ancien espoir d'Anderlecht remporte le premier trophée de sa carrière

14:00
"Quand le chef des Ultras me passe le drapeau..." : Matthieu Epolo raconte son planté polémique au Mambourg

"Quand le chef des Ultras me passe le drapeau..." : Matthieu Epolo raconte son planté polémique au Mambourg

13:30
1
Traître pour les supporters, mais pas pour ses anciens joueurs ? Ivan Leko divise à La Gantoise

Traître pour les supporters, mais pas pour ses anciens joueurs ? Ivan Leko divise à La Gantoise

11:00
"Adri en rit, mais moi ça me touche profondément" : la famille de Bertaccini choquée par les insultes en ligne

"Adri en rit, mais moi ça me touche profondément" : la famille de Bertaccini choquée par les insultes en ligne

13:00
1
Genk perd deux points et son prodige face au Standard : le double constat cinglant de Nicky Hayen

Genk perd deux points et son prodige face au Standard : le double constat cinglant de Nicky Hayen

12:30
Le Club de Bruges a trouvé sa prochaine cible : un défenseur italien à 10 millions d'euros

Le Club de Bruges a trouvé sa prochaine cible : un défenseur italien à 10 millions d'euros

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 5
La Gantoise La Gantoise 0-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-offs 2

 Journée 5
OH Louvain OH Louvain 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-offs 3

 Journée 5
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved