Un bilan de 12 sur 15 trompeur ? Pourquoi le Club de Bruges n'est pas intouchable

Le Club de Bruges aborde les cinq derniers matchs en pleine confiance. L'objectif est de maintenir la pression sur l'Union avant un possible tournant le 17 mai dans la course au titre.

Le Club de Bruges est en très bonne position malgré sa deuxième place. Les Brugeois ont pris 12 points sur 15 dans ces Play-Offs, avec une seule défaite, 2-1 sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise. Ils se sont imposés contre Anderlecht, Saint-Trond, Malines et La Gantoise.

Les Brugeois ont inscrit quinze buts pour seulement six encaissés. Logiquement, Aleksandar Stankovic se réjouissait après la rencontre d'avoir gardé le zéro derrière : "Nous avons joué avec énormément de concentration."

Un futur champion ?

"Un clean sheet est aussi important que marquer un but. Nous avons fait du bon boulot et nous avons évité un piège difficile", a-t-il ajouté. Rik De Mil estime que, avec cet effectif, le Club de Bruges doit être champion.

Ivan Leko préfère rester prudent. Il rappelle que l'Union avait pris énormément de points la saison passée. Le match du 17 mai pourrait être décisif pour le titre.

Ce bilan de 12 sur 15 est excellent, même si le revers face à l'Union reste en travers de la gorge. S'ils jouent comme lors de la première période contre Anderlecht ou comme lors de leurs temps forts face à Malines et Gand, ils ont le niveau pour le titre.



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Mais le 17 mai, il n'y aura aucune place pour un passage à vide, comme ce fut le cas en seconde mi-temps contre Saint-Trond ou Anderlecht.