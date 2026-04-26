"Tuer un match comme ça..." : Nathan Saliba conteste le rouge de Killian Sardella

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Tuer un match comme ça..." : Nathan Saliba conteste le rouge de Killian Sardella

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Anderlecht a craqué face à l'Union Saint-Gilloise malgré une bonne première période. L'exclusion de Killian Sardella a tout changé.

Le scénario est peut-être cruel pour Anderlecht. Les Mauves ont payé cher leur manque d'efficacité face au réalisme d'Adem Zorgane. L'Algérien a marqué deux fois presque sans forcer.

Pas rouge ?

L'exclusion de Killian Sardella avant la mi-temps a cassé le rythme des hommes de Jérémy Taravel. Pour Nathan Saliba, ce carton rouge est très difficile à avaler. "Honnêtement, je ne sais pas, c'était juste de donner un jaune aux deux, maximum. Tuer un match comme ça où tu sais qu'il y aura des contacts, c'est un peu sévère", a-t-il lâché à notre micro.

Sardella a clamé son innocence dans le vestiaire devant ses coéquipiers. "Killian s'est justifié dans le vestiaire, il a dit les gars j'ai rien fait, je suis venu pour discuter et il s'est directement mis au sol."

La marche était trop haute pour les Mauves en secondé période. L'Union Saint-Gilloise a pu reprendre la tête des Champions' Play-Offs. Le Club de Bruges était provisoirement leader après sa victoire 0-2 contre La Gantoise.

La finale comme dernier objectif

Lire aussi… "Celui qui tombe en premier a gagné..." : l'expulsion de Sardella excessive ?
Malgré cette défaite, Anderlecht veut passer à autre chose et se focaliser sur la revanche au Heysel. "On reste concentré et on garde la finale en vue", a conclu Saliba.

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