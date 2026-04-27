La fin d'un rêve un peu fou pour Philippe Clement : "J'en ai même été un peu ému"

Norwich City passe à côté des Playoffs d'accession à la Premier League, mais Philippe Clement reste fier après le partage à Swansea. L'entraîneur belge a remis son équipe sur les rails en l'espace de quelques mois.

C'est le 18 novembre que Philippe Clement a pris les rênes de Norwich, alors en grande difficulté. Le club était alors 22e de Championship (sur 24) et pouvait craindre l'enfer d'une relégation en League One.

Clement n'avait pas choisi la facilité en reprenant une équipe qui restait sur onze matchs de rang sans victoire. Et pourtant, depuis son arrivée, tout a changé. En 33 matchs sur le banc, notre compatriote affiche une moyenne de 1,88 point par rencontre. Longtemps, le club a même cru que rectifier le tir de la sorte pourrait l'emmener vers les barrages d'accession à la Premier League.

Le partage 1-1 de samedi contre Swansea a mis fin à ce rêve un peu fou. Le club pointe actuellement à la 9e place avec 65 points, cinq unités derrière Wrexham (sixième), dernière équipe virtuellement qualifiée, avec encore un match à disputer.

La fierté de s'être offert le droit de rêver presque jusqu'au bout

"Nous sommes tous déçus de ne ramener qu'un point de ce match, car le rêve de beaucoup de gens aurait pu perdurer. Mais je suis incroyablement fier de ce que cette équipe a montré ces derniers mois, et encore aujourd'hui", réagit Clement sur les canaux officiels du club.

"Quand on voit ensuite les réactions des supporters, à quel point tout le monde est reconnaissant pour ce que les joueurs ont montré, ça me touche aussi. J'en ai même été un peu ému en pensant à l'endroit où nous étions encore il y a cinq mois et à quel point tout le monde est heureux aujourd'hui", conclut-il.





La saison prochaine, Norwich pourrait avoir un joli coup à jouer s'il garde cet état d'esprit et permet à Philippe Clement d'être présent dès le début du championnat. Avec un contrat jusqu'en juin 2029, le projet semble clair.