Corrigés et dépassés : La RAAL prend une lourde claque contre Zulte Waregem

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Corrigés et dépassés : La RAAL prend une lourde claque contre Zulte Waregem

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Zulte Waregem a écrasé la RAAL 4-0 avec des doublés d'Erenbjerg et Opoku. La RAAL est sur une série de quatre défaites consécutives.

Zulte Waregem n'a pas fait dans la dentelle ce week-end en infligeant une correction à la RAAL 4-0. Les Loups ont été dépassés par l'agressivité et l'envie des hommes de Steve Colpaert.

Deux doublés pour Zulte Waregem

Erenbjerg a été le premier à faire la différence. Il a ouvert le score à la 13e minute de jeu, puis a doublé la mise à la 25e. En douze minutes, il avait déjà mis son équipe à l'abri.

Après la pause, Joseph Opoku a pris le relais. Il a lui aussi inscrit un doublé, d'abord autour de l'heure de jeu, puis à un quart d’heure de la fin. Face à une telle efficacité, la RAAL n'a pu que subir.

Le maintien est heureusement assuré pour les deux clubs car Dender héritera des barrages de relégation. Zulte survole ces Play-Downs en patron avec 42 points alors que la RAAL stagne à l'avant-dernière place.

Une victoire en six matchs

La RAAL n'a plus gagné de match depuis son succès 1-3 contre le Cercle de Bruges il y a six matchs. Avec quatre défaites et un nul sur cette période, la dynamique est brisée.

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